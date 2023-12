Dražen Zečić priznao grijehe: ‘Baš i ne stignem i ispričavam se, skandal možete izvući svakome’

Autor: I.D.

Pjevač Dražen Zečić nakon rasprodanih koncerata u Sloveniji, stigao je u Solin, gdje je svečano otvorio advent. Blagdansko vrijeme za njega znači i više nastupa, no to ne znači da se tradicija ne poštuje. ”Svake godine ako ćemo o tehničkim stvarima djeca i žena idu na zornice, ja baš i ne stignem i ispričavam se. Ali pripremamo se i bitno je da smo kao obitelj zajedno i onda malo promislimo o onim ljudima koji ne mogu to osjetiti iz ovih ili onih razloga. Bitno je da smo svi skupa i da se nađemo kao obitelj i da se osjeti zajedništvo i ljubav”, govori Dražen za InMagazin.

U obitelji Zečić još je veselije otkad je stigao unuk. Ponosni djed kaže, kako je maleni ukrao svu pozornost ukućana: “Moja žena je rekla ovako: Kad djeca malo porastu onda ćemo se ja i ti posvetiti jedno drugome i bit ćemo zajedno. Ali sad je došao unuk i mene nema ni na karti. Oni ne znaju ni kad dođem ni kad odem. Ali hvala Bogu ja uživam u tome i jednim velikim dijelom to mi je najljepše i najdraže.”

‘Nitko od nas nije savršen’

Naime, tijekom svoje karijere Dražen je gradio glazbeni put bez skandala i samo dobrim pjesmama. Ističe, kako bi tako trebao svaki glazbenik jer publika najbolje prepozna emociju u pjesmama.

”Vi skandal možete izvući svakome, to je život, nitko od nas nije savršen, a možete i od nesavršenog raditi zvijezdu. Koji je recept? Šuti i radi svoj posao onako kako najbolje znaš i uživaj u onome što radiš, smanjiti na onu mjeru na koju možeš zdravstveno izdržati i to je to”, kaže.

”Mislim da sam sad u jednoj zdravoj fazi gdje ću reći onako što osjećam i što mislim. U tom albumu pomogao sam nekima koji su tražili sa mnom duet i to sam napravio. Gađao sam pjesme koje bi ne dao nekome da ih bacim nego za koje sam smatrao da su dobre i određene meni. Tako da ćemo ih sljedeće godine ako Bog da zdravlje poslušati. Mislim da će se ljudima svidjeti ali to nikad ne možeš znati”, kaže.