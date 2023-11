Dražen Žanko uoči Dana sjećanja na Vukovar i Škabrnju objavio pjesmu koja će značiti svakom Hrvatu

Popularni pjevač i skladatelj Dražen Žanko predstavlja video za pjesmu “Hrvatska”, koja se nalazi na njegovom aktualnom albumu “Moja lička zima”. Glazbu potpisuje Dražen Žanko, tekst dr. Pavao Šulentić, a aranžman je napravio Antonio Zadro. Pjesma ima domoljubni karakter, pa se dobro uklapa i u nadolazeće dane sjećanja.





Video je prepun upečatljivih kadrova snimljenih diljem Lijepe naše, a jedna od strofa pjesme šalje snažnu poruku:

Od Jadrana do Karpata

Najljepša je zemlja u Hrvata

Svi to vide, svi to znaju

Zato nam je otimaju

Mleci, Njemci, Turci i Mađari

Redom su nam bili gospodari

Svi tuđinci, svi nas tlače

Nekad manje, nekad jače

Žanko, kao i uvijek, mobilizira hrvatski puk kad je to najpotrebnije, a u svojim ga pjesmama poziva na jedinstvo.

On često upozorava na potrebu zajedništva jer smo ‘premali’ da bi se preolako osipali.









“Hrvatska” je s druge strane pjesma Dražena Žanka koja daje nadu u bolje sutra, koja ističe ljepote domovine i koja domoljublje uzdiže na potpuno normalne i razumske razine, pa će zaista svi moći uživati u njezinom slušanju.