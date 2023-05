DRASTIČNA PROMJENA NEDE UKRADEN: Nagađa se da je skinula 15 kilograma, iznenadit će vas ova vitka linija!

Autor: Dnevno.hr/ T.Š.

Ovo ljeto Neda Ukraden slavi 73. rođendan, no zbog fizičkog izgleda mnogima je teško pojmiti da se ova pjevačica nalazi u osmom desetljeću života. Sada je još više šokirala sovjim izgledom, nakon što je objavljena fotografija na kojoj pjevačica izgleda vrlo vitko.

Nagađa se da je pjevačica u posljednje vrijeme skinula čak 15 kilograma. Da je riječ o većoj količini kila, jasno pokazuju i fotografije. No, nije poznato je li to rezultat prehrane i vježbe ili nečega trećeg.

Sama pjevačica objavila je fotografiju na kojoj pozira u strukiranom odijelu koje je dodatno naglasilo ovu promjenu. Bila je u društvu Marija Rotha, pjevača grupe Vigor s kojom je Neda snimila pravi ljetni hit ‘Viva l’amore’. Zajedno su se pojavili na promociji pjesme na CMC televiziji.





‘Divna’, ‘Mačka bila i ostala’, ‘To je ženska. Ima 70 let, a izgleda fenomenalno’, poručili su joj u komentarima.

Mnogi se pitaju u čemu je tajna njezina izgleda i kako je moguće da već godinama izgleda tako dobro kao da je vrijeme za nju davno stalo. Kako je sama rekla, tajna njene ljepote leži u dugotrajnoj njezi.









“Što bi rekla Josipa Lisac: ‘Na sebe stavljam više kreme nego na kruh’. Šalu na stranu, stvarno se brinem za sebe. Čisto, uredno lice, fantastične kreme, serumi, vježbe, hrana… Ako vjerujete, danas sam cijeli dan na potažu od brokule s malo bučinog ulja. Obožavam bučine sjemenke, a i to ulje, jedem ga cijeli dan. Zašto ne? To je kao detoksikacija jednom tjedno i mogu vam reći da je divno, a uz to volim jesti morske plodove i što više prirodnih začina, mentu, ružmarin, lovor, bosiljak”, rekla je pjevačica u jednoj emisiji prije nekoliko godina.

Podsjetimo, pretprošle godine u intervjuu za srpski Blic ispričala je kako je promjena njene dnevne rutine utjecala većim brojkama na vagi. Naime, Neda se manje kretala, a više hodala. Kada je vidjela da je situacija malo izmakla kontroli, shvatila je da mora nešto poduzeti.







“Odlučila sam kilograme izgubiti uz pomoć liposukcijske dijete. Svaka četiri sata sam pila zdrave napitke i najčešće sam jela meso i dosta salate. Volim pripremati ribu, pa je i ona često na mom meniju. Nisam netko tko inače previše jede, pa mi ovaj način prehrane nije teško pao. Za kratko vrijeme sam izgubila četiri kilograma i sada sam potpuno zadovoljna svojim izgledom2, ispričala je tada Neda Ukraden.