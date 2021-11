DRAMATIČAN APEL HRVATSKE PJEVAČICE: ‘Strahovlada i diktatura u 2021.! Nemojte biti ovce, prestanite biti dvolični!’

Autor: Š. P.

Nakon što je na Instagramu prenijela objavu jednog influencera o 70 tisuća ljudi koji, unatoč epidemiološkim mjerama, sudjeluju u obilježavanju Dana sjećanja u Vukovaru, pjevačica Zsa Zsa se u podužem postu osvrnula na trenutne podjele i ono što za nju znače.

“Hoćemo im prestati ići na mlin i dopuštati im da nas posvađaju međusobno?! Trenutno se stvaraju dvije ogromne neprijateljske grupe: cijepljeni i necijepljeni. Stvara se razdor među narodom… Što se kroz povijest pokazalo kao vrhunski način za lako upravljanje masom i provođenje zakona. Strahovlada i diktatura u 2021.”, napisala je Zsa Zsa.

“Prestanite se svađati, to nas ne vodi nikud. To samo ide na korist onima koji upravljaju. Sve te slobode za koje se ljudi godinama bore su samo fiktivne kad gledamo veliku skalu. To svi znamo negdje u sebi”, poručila je.

“Ali prestanite se dijeliti i biti dvolični. Nemojte sad vi biti ti koji oduzimate slobodu ljudima oko sebe. Svatko nek’ odluči kako se osjeća i točka”, smatra pjevačica.

‘Neki me već vuku za jezik’

“Ajmo se radije boriti protiv ovakvih besmislenih mjera koje se provode i protiv separacije među ljudima i protiv ovakvih povlaštenih evenata dok se s druge strane malim poduzetnicima i običnim ljudima komplicira rad zbog najvećih nebuloza. Ili svima zabranite ili svima dopustite. Samo to”, napisala je, nakon čega su je neki prozvali da o pravilima i podjelama govori na osjetljiv dan. Ubrzo je odgovorila.

“Neki me već vuku za jezik i prozivaju zašto baš danas pišem o ovoj temi… Zbog svega navedenog prije i počinju ratovi. Ljudi, shvatite. Imajte svoju glavu i svoje odluke. Volite se međusobno. I nemojte dopustiti da nas političari podijele baš kao što je to bilo nekad… I ne tako davno… Nemojte biti ovce. Učite od povijesti. Zato pišem baš danas”, napisala je Zsa Zsa.

“Pomolite se za sve one koji su se nedužni našli u takvim sistemima i živjeli u takvim razdobljima. Neka nađu svoj mir… A mi, ljudi… Mi neka prestanemo pokretati ratove”, zaključila je.

Pročitaj i ovo: ‘JA, MALA IZ PUŠĆINA… LUDO!’ Popularna hrvatska pjevačica blistala na dodjeli MTV nagrada u Budimpešti!