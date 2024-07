Dragana Mirković progovorila o bivšoj ljubavi: ‘Taj nema što nije uradio, to me kupilo’

Autor: F. P.

Srpska folk pjevačica Dragana Mirković već nekoliko mjeseci ne izlazi iz fokusa medija. Otkako je krajem ožujka obznanila da se razvodi od poduzetnika Tonija Bijelića, interes javnosti za njenim životom ne jenjava. U jeku ovog popraćenog razvoda sa svih strana su nicale brojne glasine o njihovom životu, kao i razlogu kraha.

Sa bivšim suprugom Dragana krov nad glavom nije dijelila čak tri godine prije razvoda. Čitav proces još uvijek nije finaliziran, stoga ni ne čudi što se i dalje priča o njenom braku. Sama Dragana nedavno je gostovala na Extra FM-u, gdje je rekla kako su se upoznali u Beču gdje je imala koncert, a iznijela je i druge zanimljive detalje.

“On je dao sve od sebe, nema što nije uradio. Došao je autom po mene, trudio se maksimalno, dobio me je. Moram priznati da se jako trudio, u smislu da mi dokaže kakav je čovjek. To me je kupilo, mene ništa drugo nije kupilo kod njega jer nije imalo što da me kupi,” izjavila je, time pokazavši što nakon svega misli o svom uskoro bivšem.

Četiri mjeseca od potvrde razvoda

Podsjetimo, od Draganine iznenađujuće potvrde o razvodu prošlo je točno četiri mjeseca. Folkerica trenutno boravi u bečkom dvorcu Ebenfurth, a s njom žive i kći Manuela te sin Marko koje je dobila sa Bijelićem. Manje od dva tjedna nakon vijesti o razvodu, spomenuti dvorac došao je u dosta neobičan fokus medija.

Bijelić je tada na svojem Instagram profilu objavio snimku kako usred noći ulazi u perivoj dvorca. Kao podlogu je stavio glazbu iz kultnog filma ‘Kum’, što je cijeloj situaciji dalo još intrigantniju notu. Sve je bilo tim zanimljivije što Bijelić prije toga šest mjeseci nije prilazio dvorcu, a srpskim medijima uskoro su krenuli kružiti i razlozi njegovog upada.









Izvor blizak paru tada je potvrdio kako je Toni došao u dvorac s namjerom da se pomiri sa Draganom. Navodno je pjevačicu molio da povuče zahtjev za razvod, te je obećao da će se promijeniti i potruditi da se stvari vrate na staro. Međutim, folkerica mu je na molbu navodno uzvratila kako to ‘ne dolazi u obzir’.

Kako je dalje naveo izvor, Dragana je istaknula kako je suprugu godinama tolerirala razne stvari. Odluku stoga, čini se, ne planira mijenjati, no prema Toniju nema negativnih emocija. Budući da imaju dvoje djece, pjevačici je izgleda želja da sa uskoro bivšim suprugom ostane u što boljim odnosima, čemu u prilog govori i njeno trenutno mišljenje o Bijeliću.