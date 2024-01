Dragan godinama živi u Švedskoj, a jednom se ne može načuditi: ‘Ljudi uopće za to ne znaju’

Autor: Z.S.

Srbin Dragan Tanasijević se, kako sam kaže, u Skandinaviju doselio kad je bio još mlad i zelen. Iako je u bivšoj Jugoslaviji imao uspješnu karijeru, shvatio je u nekom trenutku da ako hoće još više da se usavršava i napreduje mora promijeniti sredinu te se odlučio preseliti u Švedsku. Nakon godina provedenih u toj državi za srpski portal Politika.rs opisao je kako se tamo živi. Zanimljivo je to jer u Švedskoj prema podacima objavljenim na stranici Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan RH sveukupno oko 40 000 pripadnika hrvatskog iseljeništva i njihovih potomaka.

“Najveća koncentracija hrvatskih iseljenika je u južnim gradovima Göteborgu i Malmöu, dok je tijekom 90-ih godina veliki broj pripadnika hrvatskog naroda iz BiH naselio područje središnje Švedske”, navodi se. Jedan od glavnih razloga zašto se ljudi s ovih prostora sele u Švedsku je činjenica da su jedna od najbogatijih zemalja na svijetu, a nadaleko je poznat njihov model države blagostanja koji je svojevrstan spoj socijalne države i stalnoga rasta švedske ekonomije. Prema podacima koji se mogu provjeriti na Eurostatu, švedski BDP po stanovniku u 2022. iznosio je 46 2810 eura, dok je za Hrvatsku 14 660 eura.

“Kada se čovjek nastani u kapitalizmu, tek kasnije shvati da je to skraćeni život za samo jedan mjesec u godini, dok se ostalih jedanaest radi da bi se platili visoki porezi i ostali troškovi. To znači da ljudi ne žive tih 11 mjeseci, nego samo – postoje. Ipak, moram objasniti da nisu kapitalisti ti koji izrabljuju nas pojedince koji zarađujemo, već su to političari. I sam sam bio 14 godina političar, zato znam o čemu govorim. S kapitalistima se može pregovarati o različitim ekonomskim shvaćanjima, ali je to apsolutno nemoguće s političarima. Oni određuju na što i koliko će se plaćati porez, a mi obični smrtnici baš nikako ne možemo utjecati na te političke odluke”, počeo je i nastavio.

Poduži popis besmislica

“Na primjer, postoji pet različitih poreza koji moraju biti plaćeni za korištenje električne energije, šest različitih poreza na korištenje automobila, i tako dalje. Postoji poduži popis besmislica koje su političari izmislili, poput poreza na kišu koja pada na krovove naših kuća. Taj porez mora biti plaćen čak i ako kiša uopće nije padala. Zemljoradnicima koji se bave stočarstvom je nametnut specijalni porez jer njihove životinje ‘ispuštaju plinove’ i to ‘zagađuje ljudsku sredinu’. Takvih glupih i izmišljenih poreza ima poprilično kako bi se napunila državna blagajna”, priča dalje.

“Ono što mnogi Europljani uopće ne znaju, a to je čudno, jest da u Švedskoj, zemlji u kojoj trenutno živim, ne postoje prave kafiće. Može se naći, tu i tamo, poneka pizzeria ili restoran brze hrane gdje se uglavnom brzo ruča sredinom dana, plati račun i oslobodi stolac za drugog gosta koji isto želi brzo ručati prije povratka na posao. Nije ni čudno da Šveđani nemaju kafiće, ljudi su osam sati na poslu, imaju jedan sat za ručak, plus oko dva sata putovanja do i od posla. Nema druženja, ljudi koji se sreću tu su zbog posla, drugog kontakta nema. Nemaju vremena za druženje, jer su cijeli dan negdje na poslu. Subotom i nedjeljom se kod kuće pere, čisti i priprema hrana za doručak i večeru, cijelu iduću nedjelju”, opisuje Dragan.



“Posjete poznanicima ili kućnim prijateljima rijetko se događaju. Zbog toga su izmišljeni čudni običaji. Nakon 26 godina, i ja sam doživio jednu takvu posjetu. Toliko vremena je trebalo mom prijatelju da me pozove da ga posjetim u njegovoj kući, iako je on, sa svojom ženom, bio moj gost više puta. Kod mene druženje traje sve do jutra, na naš način. Prije posjete od mog prijatelja dobio sam preciznu obavijest s navedenim vremenom dolaska i koliko će trajati moj boravak. Došao sam u zakazano vrijeme, kupio buket cvijeća za njegovu ženu i bocu vina kao dar domaćinu”, naveo je.



Nenormalno pravilo vezano za alkohol

“U Švedskoj postoji jedno nenormalno pravilo prema kojem se sve vrste alkoholnih pića mogu kupiti samo u jednoj državnoj tvrtki. Ona se ‘brine o našem zdravlju’ i zato su svi artikli tamo skuplji od četiri do deset puta. To je dovelo do toga da Šveđani kupuju alkohol u inozemstvu ili osobno prave svoja pića, iako je to strogo zabranjeno. Rezultat takve idiotske politike je da Šveđani nemaju normalan odnos prema alkoholu kao ostatak svijeta. Većina ljudi pije samo petkom i subotom navečer, i to rade neurotično, više nego što treba jer su imali pauzu od nedjelje do četvrtka. S druge strane, biti ‘bolestan’ u ponedjeljak ujutro se ne tolerira kod poslodavaca, posebno ako se to ponavlja”, navodi dalje.









“Sve što političari ne mogu kontrolirati ili oporezivati, oni zabrane. Ovih dana sam vidio na TV-u da je jedan ministar ukinuo zakon o zabrani plesanja u pizzerijama i noćnim klubovima. Prije ukidanja ovog propisa morali ste nabaviti dozvolu od lokalne zajednice koju ste plaćali da biste plesali i pjevali. Međutim, zaboravili su ukinuti dozvolu i za glazbu, pa sada, ako želite plesati i pjevati uz glazbu, ipak morate platiti”; naveo je Dragan Tanasijević u rubrici ‘Moj život u inozemstvu’ beogradske Politike.