‘DOVODIŠ ME U NEUGODNU SITUACIJU!’ Karijera slavne Doris Dragović zamalo se nije dogodila, otkriveni su dosad nepoznati detalji

Autor: Dnevno.hr/Š. P.

Godine 1986. čitava se regija zaljubila u Doris Dragović, dotadašnju pjevačicu grupe More koja je u solo karijeru krenula spektakularnim nastupom na Jugoviziji i pobjedom s pjesmom “Željo moja”.

Tada je počela jedna od najljepših glazbenih priča koja traje i danas – Doris već desetljećima slovi za ženu s posebnim glazbenim senzibilitetom, glasom, stasom, stilom… Ali, kako je sve zapravo počelo? Zakulisnu priču o karijeri lijepe Splićanke donosi njezin tadašnji menadžer Zoran Škugor, koji je u emisiji “Una , Due, Tre” na Uni otkrio da je cijeli projekt već u samom početku naišao na brojne prepreke.

Ključne uloge, uz Škugora i Doris, tada su odigrali Jasmin Stavros (koji se u to vrijeme zvao Milo Vasić) te poznati autor Zrinko Tutić.

“Davne 1985. bubnjar splitske grupe tadašnji Milo Vasić nazvao me da se vidimo u Zagrebu, doveo je na sastanak pjevačicu grupe More koja se zvala Doris Dragović. Rekao je da bi ona napustila bend i jesam li ja spreman da joj odradim solo karijeru”, započeo je priču Zoran Škugor.

“Ja sam to prihvatio i već nakon dva dana sam se našao s glavnim urednikom glazbene redakcije Televizije Zagreb Silvijom Humom, gdje smo dogovorili da Doris te godine zastupa HRT na Jugoviziji. Obavijestio sam Doris i krenuo u potragu za pjesmom. Nazvao sam Zrinka Tutića i predložio mu da napiše pjesmu. On je to prihvatio”, prisjetio se Škugor.

Pravi čovjek iz krivog klana

Ipak, Doris je nešto zasmetalo u čitavoj priči. “Doris se požalila da Zrinko nije dio njihova klana i da bi ona da pjesmu napiše netko drugi. Ja kažem, Doris, sad sam naručio Zrinka pa ćemo vidjeti što će ponuditi”, rekao je Zoran Škugor.

“Nakon desetak dana Zrinko me nazvao, Doris je namjeravala odbiti sve pjesme. Otišla je kod njega doma, Zrinko me nazvao i rekao da joj se ne sviđa nijedna pjesma. Ja sam ga pitao ima li nešto u ladici od ranije što je napravio, rekao je da ima i nakon pola sata rekao mi je da joj se svidjela pjesma radnog naziva ‘Željo moja’. Doris je otišla u studio i snimila pjesmu”, ispričao je Škugor.

Nakon snimanja – novi problemi.

“Dva dana prije Jugovizije Doris je rekla da neće ići, bilo mi je čudno, rekao sam joj da me ne može dovoditi u neugodnu situaciju s TV Zagreb i da mora ići, nek’ obuče neku široku haljinu jer ono što sam čuo dotad, smatrao sam da je veliki favorit i da bude koncentracija na njezin vokal i njezino lice”, prisjetio se poznati estradni menadžer.

Ostalo je povijest – Doris je pobijedila na Jugoviziji i preko noći postala jugoslavenska miljenica. “Tada počinje euforija oko nje, mediji je počinju ganjati, radili smo ekipu koja će raditi za album, bilo je dosta bojkota, neki ljudi nisu htjeli dati pjesmu, izvlačili su se da nemaju vremena, međutim, album je ipak odradio Zrinko Tutić… Album je ugledao svjetlo dana za par mjeseci i to je te godine bila najprodavaniji album u Jugoslaviji, a Doris je postala najveća pop zvijezda Jugoslavije”, ispričao je Škugor.

Spomenuti album imao je deset pjesama, na njemu su, osim Tutića, radili i Marina Tucaković, Jasmin Stavros, Hrvoje Hegedušić…









O tadašnjoj popularnosti lijepe Doris svjedoči i činjenica da je nakon albuma “Željo moja” iduće četiri godine izdavala po jedan album godišnje, pa je do 1990. izgradila respektabilan repertoar te postala prava koncertna atrakcija.