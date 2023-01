‘DOVEO SAM JE OVDJE NAKON 59 GODINA’ Marco Cuccurin raznježio nonu do suza i poslao dirljivu poruku: ‘Roditeljska ljubav je nezamjenjiva’

Autor: Dnevno.hr/K. V.

Influencer, a može se reći i pjevač u nastajanju, Marco Cuccurin, simpatije šire publike osvojio tijekom sudjelovanja u popularnom showu “Zvijezde pjevaju”. S mentoricom i prijateljicom Mijom Negovetić osvojio je natjecanje, a osim pobjedničkog kipića, iz showa je izašao bogatiji za prijateljstva, ali i obitelj.

Naime, kako je i sam više puta kazao, show mu je vratio oca i djeda, s kojima duže vrijeme nije imao nikakav odnos. Sada, kada je obitelj ponovo na okupu, Marco nastavlja govoriti o važnosti obitelji, zajedništva i oprosta, čime inspirira svoje pratitelje te dirljivim i pozitivnim riječima šalje poruke koje uistinu mogu potaknuti promjenu nabolje. Upravo je takav tekst objavio jučer na svom Instagram profilu



“Nonu sam odveo u Sv.Lovreč, gdje se njena mama udala 1930. Nona je tu zadnji put bila prije 10 godina, a sada sam imao priliku nju i tatu odvesti autom i da nam nona ispriča cijelu priču o svojoj obitelji. Listajte slike i doći ćete do videa gdje se nona rasplakala jer smo mazili magarce, a nju je to podsjetilo na Goba i Moru, magarce koje je imao njen tata dok je ona bila mala”, prepričao je Marco obiteljski izlet te dodao:

“Sve što mogu reći da je roditeljska ljubav nezamjenjiva i bez obzira na to koliko godina prošlo, trag naših najmilijih nikada ne blijedi i zauvijek će nam nedostajati. Želim vas potaknuti da budete s najmilijima, da slušate njihove priče, slušate o vašim precima i ono najvažnije, to čuvate u srcu jer je to uistinu najveće bogatstvo koje možemo posjedovati. Nona i tata volim vas.”

U svojim storyjima Marco je detaljnije opisao obiteljski izlet. Obitelj je posjetila Bale, istarsko mjesto odakle potječe njegova loza Cuccurin.









Posjetili su i Limski kanal, što je posebno razveselilo njegovu nonu, koja je zadnji puta na ovom mjestu bila prije 59 godina.

Zadnja lokacija bila je spomenuti Sv. Lovreč, mjesto gdje se rodila Marcova prabaka. “Nona je tu odrasla, igrala se i družila s bratićima i sestričnama. Ovdje nije bila 10 godina i pogodili smo da je taman bila fešta povodom Sveta tri kralja. Mazili smo magarce iz živih jaslica, jeli fritule i uživali.”

Marcove objave i ovoga puta dirnule su mnoge pratitelje, koji su mu uputili niz komplimenata i pohvala u komentarima. Nadamo se da je barem neke potaknuo da provedu poseban dan sa svojim najmilijima.