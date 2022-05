‘DOSTA ZA NJIH’ Jelena Veljača na prosvjed solidarnosti s Mirelom Čavajdom povela je svoju kćerkicu Lenu: ‘Žene više neće šutjeti’

Jelena Veljača sudjelovala je na prosvjedu podrške Mireli Čavajdi pod nazivom ‘Dosta! Uništavanja javnog zdravstva i zanemarivanja zdravlja žena!’. Društvo joj je pravila kći Lena koju je dobila u braku s glumcem Draženom Čučekom.

‘Dosta za njih’ napisala je Veljača u opisu fotografije s prosvjeda na kojoj pozira s kćerkicom.

'Krajnje je vrijeme da vladajući shvate da žene više neće šutjeti', 'U mislima s vama', 'Predivna si, Jelena', komentari su Jeleninih pratitelja na objavi koja broji preko tri tisuće lajkova.





Na prosvjedu podrške ženama kojima su uskraćena zakonska prava na abortus i drugu zdravstvenu skrb, sudjelovala je i pjevačica Severina Vučković koja je došla sa zviždaljkom u ustima.

‘Rekli su da ovo nije politička situacija. Otkad se politika uvukla u moj život pratim sve. Svi se izvlače, ono što gospođa Ž radi godinama javno, plaši žene, taj zakon koji je bio u ime obitelji, to je bila prevara jer je zvučalo lijepo i mojoj mami dok joj nisam objasnila što to znači, a to je da su neki drugi zakinuti. Sad osim što je zakinula prava drugim ljudima, hoće zakinuti prava ženama’, rekla je za N1.

Prosvjedi su se održali u Zagrebu, Puli, Rijeci, Sisku, Splitu, Šibeniku, Osijeku, Zadru i na Korčuli, a organiziraju ih udruge Roditelji u akciji – RODA, Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje (CESI), Zaklada Solidarna, PaRiter, Građanke i građani Rijeke i Platforme za reproduktivna prava.