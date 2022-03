‘DOSTA TOGA ĆEMO PROMIJENITI’ Pobjednica Dore odabrala ekipu za Eurosong, bit će puno novosti: ‘Izgleda da tu ima jako puno posla’

Autor: Š. P.

“Od Dore sam malo sam došla k sebi, prespavala, no ostala sam u jednakom blaženom neznanju, kakva sam bila i prije dva tjedna”, rekla je za RTL pobjednica ovogodišnje Dore Mia Dimšić nakon što su se slegnuli dojmovi i skovali planovi za što uspješnije predstavljanje na Eurosongu.

“Baš sam fokusirana na taj nastup i da sve što možemo u vidu priprema i odradimo. Dosta toga ćemo promijeniti, to će biti suptilne promjene, ali svakako će se ticati novih boja, vizuala na sceni i stajlinga. I naravno, definirali smo i ekipu koja će ići s nama. To su sve super ljudi koje jako volim, to ćemo sve otkriti postepeno, kako vrijeme bude odmicalo”, izjavila je Mia, čija pjesma “Guilty Pleasure” trenutno ne kotira dobro na kladionicama.

“Izgleda da tu ima jako puno posla, što sam naravno i očekivala i priželjkivala tako da se ne žalim, ali trenutačno su mi svi vidici usmjereni na svibnju”, priznala je osječka pjevačica.

Najbolji savjet, kaže, dobila je od Emilije Kokić, koja je s grupom Riva i pjesmom “Rock Me Baby” Euroviziju 1990. godine dovela u Zagreb. “Rekla mi je kako je sve to jako stresno, ali da je najbitnije pronaći način da uživaš”, ističe Mia.

Podsjetimo, ovogodišnji Eurosong održat će se od 10. do 14. svibnja u Torinu. Najveći favoriti za pobjedu trenutno su predstavnici Ukrajine, Italije i Grčke.