‘DOŠLO MI JE DA JU BACIM U MORE…’ Mislav iz ‘Braka na prvu’ frustriran postupkom svoje partnerice Andree

Autor: M. A.

Prošle godine emitirana je druga sezona ‘Braka na prvu‘ u kojoj su, među ostalima, kao par sudjelovali Andrea Golubić i Mislav Pajdaković. Na prvi su pogled kliknuli, a čini se da im ljubav i dalje cvate. Omiljeni par iz emisije za RTL je progovorio o tome kako provode zaljubljene dane.

Zajedno su već godinu i pol i, kako sami kažu, nerazdvojni su.

‘Nismo se otada nikada rastajali. Samo smo promijenili tri stana i jednu državu iz koje sam se ja iselila, ali u principu smo svaku noć bili skupa’, otkrila je Andrea.

Njihovo je poznanstvo krenulo sklapanjem braka pred kamerama, a prisjetili su se i kako su se u tim trenucima osjećali.

‘Meni su rekli: ‘Dođi do sredine oltara jer tamo ti stoji mladoženja i ne smije te vidjeti dok ne dođeš na oltar’. I sad ja idem – em mi je pukla štikla zbog skakanja s broda, sva šepava dolazim i vidim neka bradata faca gleda s oltara i smije se. Ja si mislim: ‘Gle, ovaj je baš simpatičan, ali to očito nije mladoženja, jer me on ne smije vidjeti do samog oltara’. Došla sam do oltara i u sredini je bio kum. Onda sam prišla kumu jer nisam znala tko je mladoženja. Ovaj je već bio živčan i govorio je: ‘Ja sam ovdje mladoženja’. Ja si mislim: ‘Ovaj je neki bahat, ono, onako NE’. Skužila sam da ne razumije moj smisao za humor, da mi ne želi ni ruku poljubiti kad sam mu dala iz fore’, otkrila je Andrea.

Mislav je, s druge strane, otkrio da mu je zasmetalo dok mu je mladenka pružila ruku.

‘Kad sam vidio da mi je dala ruku da joj ljubim, došlo mi je da ju bacim u more’, rekao je.

‘Kad ja nešto krenem, on se meni počne smijati…’

Njihova se veza može nazvati idiličnom budući da do sada nisu imali većih nesuglasica.









‘Ja pokušavam napraviti neku trzvicu, ali Mislav je baš staložen i smiren. Kad ja nešto krenem, on se meni krene smijati i onda se energija promijeni. Jednostavno nema nikakvih napetosti’, rekla je Andrea.

Svoje sudjelovanje u ‘Braku na prvu’ završili su zarukama, a planiraju i pravo vjenčanje te zasnivanje obitelji. Udomili su i kujicu Tonku, a Andrea je napustila posao ravnateljice Muzeja osjeta u Pragu i trenutno radi na drugom projektu dok je Mislav zaposlen kao sportski trener.