DORIS PINČIĆ DALA RECEPT ZA LJUBAV: Ovo mora znati svaki frajer kojeg se isplati voljeti!

Zene drage (ali i muskarci koji ste se javljali ovih dana 😉), hvala na svakoj osobnoj priči koju ste podijelili uz hesteg #pričeiznutra ❤️ Lijepo je i lako kad znamo da se razumijemo i podržavamo. Hvala i #libressehrvatska ekipi koja nas je okupila u ovoj priči.❤️ Razmišljam jutros kako bi vam htjela zahvaliti ali mi se ništa ne da, idu "oni dani" u mjesecu 🙈Dani kad se uvijek nekako stisnem, uđem u sebe, da slučajno netko ne bi vidio ludilo iznutra i izvana. Jer, "oni dani", "tetka" i slični nazivi po kojima zovemo menstruaciju uvijek su nekako strašna tema, nekako je svima o tome prljavo govoriti 🤔 A meni se čini da nam baš tad treba najviše podrške, zagrljaja, snage, mira pa bi i fizičke manifestacije ove pojave bile nježnije.. A frajere koji ovo razumiju i njeguju nas dok smo u "onim danima" isto treba posebno voljeti 😉❤️ Kako vi proživljavate ovu fazu u mjesecu, imate li tegoba, kako si pomažete kod bolova, pms-a? Podijelite i ovog puta svoje #pričeiznutra.. I da, hvala vam ❤️