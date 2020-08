DORIS I BORIS: Je li za prekid braka ipak kriva Borisova nevjera?

Autor: S.P./Dnevno

Boris Rogoznica je nakon kraja braka s Doris Pinčić tvrdio kako razlog razvoda nije preljub s ičije strane. No, tome je možda kumovala i njegova nevjera. Zagrebačka glazbenica Alex Ognjena tvrdi kako je od 2016. do 2019. godine imala aferu s Rogoznicom.

“Na jednom predavanju prije otprilike tri, četiri godine upoznala sam i Borisa Rogoznicu. Nisam isprva znala tko je on jer još tad nije imao toliko gaža koliko ih ima danas. Odmah me pitao i za broj pa smo se počeli dopisivati. I brzo je zaiskrilo među nama”, rekla je Alex Ognjena za 24 sata.

Dodala je kako su se u to vrijeme često počeli nalaziti na raznim događajima.

“Nedugo nakon što smo se upoznali počeli smo se i nalaziti. Nije nam baš bilo lako dogovarati zajedničke susrete, ali znali smo se uskladiti i naći kod njega u stanu. On je još tad živio s tadašnjom suprugom, no isprva je to od mene skrivao. Slučajno sam na jednom od naših druženja u njegovu mobitelu vidjela fotografije neke žene i pitala ga tko je ona. Tad mi je priznao da je oženjen”, rekla je Alex Ognjena, koja se s Rogoznicom dopisivala svakodnevno pune tri godine.

Navodno joj je kazao kako ima problema u braku, a onda i da je to izgladio. Našlo se tu i eksplicitnih poruka, ali i golih fotografija i snimki.

‘Afera nabijena strašću’, tvrdi Alex

“Naša afera bila je nabijena strašću, no ja sam se povukla iz toga jer sam shvatila da mu treba vremena da riješi odnose koji su bili puno dublji i kompliciraniji od našega. Da se ne lažemo, seksualna privlačnost među nama bila je vrlo snažna. I to dugo. Njega su privlačili, vjerojatno, moj slobodan duh i znatiželja. Opuštena sam i volim eksperimentirati. Kad nam se odnos već ‘razvodnio’, Boris mi se uporno javljao”, tvrdi Alex Ognjena koja se osim kao glazbenica predstavljala i kao Domina.

Prije tri godine o tome je govorila za RTL. Tada rekla da ima i nekoliko robova koji joj se pokoravaju.

“Ili su direktori velikih korporacija ili su evo u parlamentu i tako dalje. Ima stvarno znači jakih imena ajmo reći i onda im je možda malo i potrebno da sa mnom dožive da su oni ti koji ne odlučuju o stvarima jer inače imaju ogromne odgovornosti na svojim leđima pa im dobro dođe da se prepuste ovako nečemu, tko će za promjenu umjesto njih odlučivati o svemu”, rekla je tada za RTL.

Boris Rogoznica je za 24 sata samo izjavio kako “baš ne poznaje Alex Ognjenu”, te da se poruke mogu inscenirati.