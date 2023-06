Doris Dragović proživjela emotivnu večer: ‘Prošli put mi je bilo žao što su neki ljudi patili’

Autor: Dnevno.hr/ N.K.

U nedjelju navečer održana je treća večer ‘Melodije Jadrana 2023’ koja se održala u prepunoj splitskoj Galeriji Meštrović. Bila je to večer pjesama na kojoj se predstavljaju nove skladbe poznatih izvođača, a jedna od kojih će postati Hit ljeta 2023.

Ovacije okupljenih u Galeriji Meštrović izazvala je i Doris Dragović koja je izvela svoje najpoznatije hitove ‘Brod za najbolje’, ‘Sudnji dan’, ‘Jedini’ i ‘Željo moja’. Nakon nastupa, glazbena diva otkrila je kako su joj na pozornici proradile emocije te se prisjetila pokojnih kolega Zdenka Runjića i Olivera Dragojevića.

”Proradile su mi emocije, sjećanja na one sjajne dane Melodija kada je tu bio Zdenko, kada je tu bio Oliver i ja se samo nadam da ih nismo osramotili nego da smo to nekako dobro napravili. Sve što su mi god ponudili, sve što god su mi rekli “bi li ovo, bi li ono”, odgovorila sam im – bi, sve bi tako da bude što bolje, tako da ako sam tome doprinijela, sretna sam”, rekla je Doris za Slobodnu Dalmaciju.





Također je priznala da je ova pozornica drugačija od ostalih festivala jer se ipak riječ o nečijem o domu.

”Ovo je Meštrović napravio sebi za svoju obitelj i za svoj rad i nekako se posebno odnosiš prema svemu tome. Zbilja je poseban ambijent i imaš osjećaj kao da je sve puno neke duhovnosti posebne i možda je to to što čini različitim od svega što je bilo do sada”, izjavila je Doris.

Kraljica Torcide otkrila je kako ne radi razliku pjeva li za 100 ili više ljudi te da je ipak najsretnija kada nastupa na koncertu.

”Ja to ne znam, meni ako dođe 100 ljudi, ja ću jednako ludovati kao i da ih dođe više od toga. Prošli put mi je bilo žao što su neki ljudi patili zgnječeni onako kao srdele. To mi nije drago i nekako sam se borila da se to ovaj put ne dogodi. Ipak sam najsretnija i to kažem na koncertu, nosite nas u nekoj dobroj uspomeni, nemojte nas brzo zaboraviti, ako je ovaj susret bio dobar i možda ako bude neki ludi dan sjećanje na ovaj susret će učiniti dan lakšim”, rekla je glazbena diva i za kraj dodala:

”Želim da se svako u toj dvorani osjeća lijepo, važno, dobro, ugodno. Nema mi ničeg ljepšeg, nema ničeg dražeg ili veselijeg nego biti u blizini mladih ljudi, a kamoli surađivati s njima i da oni od svoje ljepote nešto odvajaju i meni daruju, to je smisao”, sabrala je dojmove Doris friško nakon nastupa.

Kako je istaknuto, riječ je o revijalnoj večeri na kojoj se nisu dodjeljivale nagrade, a voditelj programa bili su Duško Ćurlić i Monica Jakšić.