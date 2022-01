DORIS DRAGOVIĆ ODUŠEVILA STAJLINGOM: ‘Ma ja to izdoziram sve, ne dam se ja puno u te reflektore…’

Autor: Š. P.

Prošla je godina za Doris Dragović bila izuzetno uspješna – pjesma “Snaću se ja” donijela joj je povratak na top-liste, nagradu Hrvatskog radija za pjevačicu godine te ulazak u deset najboljih pjesama na Danima najbolje domaće glazbe.

Gostujući na narodnom, na kojem je s bendom uživo izvela pjesmu, Doris se pojavila u zanimljivoj modnoj kombinaciji s leopard uzorkom. Tu su i njezini ‘zaštitni modni znakovi’, raspuštena kosa i crveni ruž.

Odgovarajući na pitanja voditeljice Tatane Jurić, Doris je otkrila kako se ‘bori’ sa svjetlima reflektora.

‘Ma ja to izdoziram sve, ne dam se ja puno u te reflektore. A kad je koncert i pjesma u pitanju, onda je to zadnja stvar koju primjećuješ, je li tebi vruće, preznojavaš li se… I to je zapravo ljepota toga što ja radim, to što te pjesma uzme pod svoje do kraja’, rekla je Doris.

‘Osim toga, kad ti je vruće, volim razmišljati da su to vruća srca, da griju!’, dodala je.

Govoreći o novom hitu ‘Snaću se ja’, priznala je da joj je to jedna od dražih pjesama u bogatom repertoaru. ‘Uvijek vam je među dražima ono što ste netom otkrili, mala beba ti je draža nego odrasli tinejdžer koji te nervira na dnevnoj bazi’, rekla je.

‘Postoje osobe koje ti ‘pogode’ onu žicu koja onda svira do srca rano. To su Vjekoslava Huljić i moje zlato milo, Ivan Huljić‘, nahvalila je autore nove pjesme.