Doris Dragović objavila staru fotku, javili joj se Hrvati: ‘Zbog tebe nam je Europa zavidjela’

Autor: I.D.

Hrvatska pjevačica Doris Dragović oduševila je mnoge na društvenim mrežama objavom fotografije iz mladih dana. Naime, od svog ujaka trubača Edija Radosavljevića koji je jedan od osnivača “Splitskog festivala”, naslijedila je ljubav prema glazbi. U ranim osamdesetima postala je članica grupe “More”, a 1986. započela je solističku karijeru.

‘Ja vjerujem u pjesmu i u ono dobro’

“Ja vjerujem u pjesmu i u ono dobro što mi je pjesma donijela u životu, obogatila me silno, a ovo drugo prepustim pametnijima od sebe, stisnem zube i kažem – ajde dobro je, dobro je”, napisala je Doris uz fotografiju na kojoj pozira u atraktivnom modnom izdanju.





“Divotice naša, s glasom i stasom, Božica krasna”, “Zbog tebe nam je Europa zavidjela na Eurosongu”, “Neponovljiva i bez konkurencije”, “Dobro je dok imaš zdravlje i svoje bližnje oko sebe”, “Plemenita i lijepa”, “Najbolja si generacijo istina je što veliš”, “Blagoslovljeni smo uživati dar koji nam je obilato poklonjen… Bez kriza nema ništa, ali kad znamo da je palica u njegovim predivnim rukama onda možemo uvijek i s križem i bez njega klicati radosno”, “Pjesma je sve u životu i kad si tužan i kad si sretan pjesma te uvijek nekako podigne”, “Pozdrav mojoj najljepšoj pjevačici i najboljoj ženi svih vremena od srca”, pisali su joj.

Hitovi koji se pamte

Inače, njezina karijera započela je krajem 1970-ih kada se pridružila bendu More. Šira prepoznatljivost javnosti za Doris došla je kroz solističku karijeru tijekom 1980-ih i 1990-ih. Doris Dragović predstavljala je Jugoslaviju na Eurovizijskom natjecanju pjesama 1986. godine s pjesmom “Željo moja” i ponovno 1999. kao predstavnica Hrvatske s pjesmom “Marija Magdalena”, koja je zauzela četvrto mjesto, postajući jedna od njezinih najpoznatijih pjesama.

Glazba Doris Dragović i dalje je popularna u Hrvatskoj, a ona se smatra ikonom zemlje. Tijekom svoje karijere izdala je brojne albume i singlove i i dalje je aktivna na hrvatskoj glazbenoj sceni.

Podsjetimo, mnoge je zaintrigiralo kako izgleda tajanstveni sin Borna ove pjevačice. Njena ljubavna priča, koja je očito ostavila značajan trag na estradi 90-ih godina prošlog stoljeća, buknula je kada je pjevačica upoznala Marija Budimira, bivšeg vaterpolista.









‘Crkva mi znači sve’

U rujnu 1990. Mario i Doris dobili su sina Bornu, što je dalo dublji smisao njihovom životu. Doris je tada donijela odluku da stavi svoju karijeru na čekanje kako bi se usredotočila na dvojicu najvažnijih muškaraca u svom životu.

Naime, kada su Doris jednom prilikom pitali o karijeri, otkrila je čemu je posvećena.

“Crkva mi znači sve. Sve sam svoje stavila na tu kartu i dozvolila Bogu da mi pomaže i da me vodi. Podsjeća me na to odakle sam došla i gdje idem te tko sam sada”, ispričala je pjevačica svojevremeno.