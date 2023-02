DORA OSTAJE UPAMĆENA PO TOLJINOJ IZJAVI: Šokirao Fodora, Battifiaca ostao bez teksta

U subotu navečer u 20:15 sati u Sportskoj dvorani Marino Cvetković u Opatiji, održao se glazbeno-scenski spektakl Dora, hrvatski izbor za pjesmu Eurovizije.

Ove godine na Dori je sudjelovao 18 izvođača, a grupa Let 3 nadmoćno je odnijela pobjedu sa svojom pjesmom Mama ŠČ! te će predstavljati Hrvatsku na Eurosongu u Liverpoolu.

Ovogodišnju Doru vodili su Mirko Fodor, Mario Lipovšek Battifiaca i Marko Tolja, po čijoj ćemo neumjesnoj izjavi istu i pamtiti. Naime, na samom početku prijenosa hrvatskog izbora za pjesmu Eurovizije, Marko Tolja šokirao je sve ružnom izjavom.





“A za uspjeh na Dori potrebno je krenuti na put i to ako niš’ drugo barem do Beča gdje nećete kao u Opatiji naletiti na velikog bijelog bradatog albina, nego na malu bradatu ženu…” rekao je Tolja, a Fodor ga je u šoku upitao: ‘Molim?’. Podsjetimo, Batiffiaca je više puta izjavio koliko mu smetaju izjave o njegovom albinizmu.

Nešto kasnije kada je najavljivao natjecateljicu Meri Andraković s pjesmom ‘Bye bye Blonde’ ponovno se dotakao Battifiace. “Želim se nadati da je ona(op.a pjesma) napisana za našeg Battifiacu. Tako da, bye, bye Battifiaca, sretan ti put”. “Sanjaj, sanjaj”, odgovorio mu je Battifiaca.

U posljednjoj minuti glasovanja Battifiaca se odlučio našaliti na svoj račun. “Mi smo pokraj pravog albina poslali djevojku koja se samo tako zove, dakle šaljimo albina”, našalio se Battifiaca spomenuvši pjevačicu Albinu koja nas je ranije predstavljala na Eurosongu pjesmom “Tik Tok”.

Rezultati stručnog žirija:

Iz riječkog studija javio se Robert Ferlin. 10 bodova riječki studio dodijelio je grupi Let 3, 12 bodova otišlo je The Splitters grupi Iz međimurskog studija javio se Bojan Jambrošić. Damir Kedžo je dobio 10 bodova, a 12 bodova grupi Let 3. Mirta Šurjak javila se iz Splita. Let 3 dobio je 10 bodova, a 12 bodova otišlo je grupi The Splitters. Iz Osijeka javila se Sanja Azenić. Harmonija disonance dobila je 10 bodova, a 12 bodova dobili su Let 3. Đani Stipaničev javio se iz Šibenika. Grupa Detoru dobila je 10 bodova, a 12 bodova otišlo je Letu 3. Iz Vukovara se javila Ines Milanković. Let 3 osvojio je 10 bodova, a 12 bodova dodijeljeno je Meri Andraković. Iz Pule se javio kolega Marko Percan. Let 3 dobio je 10 bodova, a 12 bodova otišlo je grupa The Splitters. Iz Zadra se javila Natali Dizdar. Grupa Detour dobila je 10 bodova, a 12 bodova otišlo je Letu 3. Iz Zagreba se javila Maja Ciglenečki. Eni Jurišić dobila je 10 bodova, a Let 3 12 bodova. Iz Dubrovnika se javio Vicko Dragojević. Top of the Pop ft. Mario 5reković osvojili su 10 bodova, a 12 bodova otišlo je grupi Detour.

Glasovi gledatelja:

Dom – 8 bodova

I Will Wait – 3 bodova

Grijeh – 10 bodova

Free Fallin’ – 14 bodova

I Still Live – 5 bodova

Love at First Sight – 3 boda

Putovanje – 20 bodova

Nesreća – 12 bodova

Bye Bye Blonde – 22 boda

Distance – 8 bodova

Kme kme – 19 bodova

Putem snova – 15 bodova

Angels and Demons – 59 bodova

Lost and Found – 69 bodova

Kreni dalje – 19 bodova

Nevera ( Lei, lei) – 88 bodova

Master Blaster – 41 bod

Let 3 – 174 boda