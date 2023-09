Donedavno gotovo nezamisliv problem počeo mučiti Hrvate: ‘To možemo zahvaliti našoj državi’

Smeta li vam nepoznavanje jezika od strane vozača i dostavljača? Postavila je to pitanje na Redditu jedna Zagrepčanka i detaljno opisala što joj se dogodilo.

“Prije svega da se izjasnim da nisam protiv stranih državljana i naši su išli svuda i snalazili se. Imala sam situaciju u kojoj sam se zadržala u banci duže od predviđenog i zovem taxi da stignem na posao. Došao je taxist, stranac, i u prvih par minuta primjećujem da ne idemo dobrom rutom, ali mislim se da ga zbog gužve aplikacija šalje drugim putem.. Uskoro shvaćam da je neka greška, jer umjesto u smjeru Sopota idemo na Vrapče. Pokušavam ljubazno, na engleskom, uspostaviti komunikaciju ali od njega dobivam mahanje rukama i “please wait”.

I ajde plizvejtam ja jer si mislim bolje da dobijem jezikovu od šefa nego da ga uzrujam i izazovem sudar.. Nakon 15-minutne vožnje staje na meni nepoznatu lokaciju na Vrapču, ja mu pokažem na svome mobitelu, na Boltovoj aplikaciji našu točku i točku lokacije na koju me je trebao dovesti. On tu shvaća da je pogriješio i ja uključujem Google maps i dajem mu svoj mobitel. Da skratim tragikomičnu priču, vozili smo se jos 20 minuta, prošao je pored moje firme i moje turn left, stop here apsolutno nije razumio.





Slično s dostavom

Druga situacija: naručila sam dostavu, zvoni mi mobitel, dostavljač govori “I’m here” pitam ga, naravno na engleskom, da li je u zgradi ili ispred, dobivam samo “I’m here”. U opisu lokacije su navedeni broj zvona, sprat, prezime… Shvaćam da nije pročitao i/ili shvatio taj dio i, silazim sa 13. kata. Dok sam čekala lift dobivam automatski poziv s aplikacije da je moja narudžba stigla i da je preuzmem, također mi na aplikaciji počinje otkucavati sat za preuzimanje dostave. Imam još puno vlastitih primjera kao i od strane prijatelja..

Niti u jednom slučaju nisam dala negativnu ocjenu, nisam se žalila, jer razmišljam kako ti ljudi samo pokušavaju zaraditi za kruh.. Ali iskreno smeta mi nemogućnost uspostave komunikacije. Ne očekujem da pričaju hrvatski, ali smatram da bi trebali poznavati osnove engleskog. I mišljenja sam da Bolt, Glovo, Wolt i slični trebaju postaviti uvjete prilikom zapošljavanja. Ne smeta mi što sam morala sići po hranu, ali smeta mi što sam zakasnila na posao na koji bi stigla na vrijeme da je taksist pričao hrvatski ili engleski. Jeste li vi imali sličnih iskustava i koje je vaše mišljenje?”, napisala je nakon čega je uslijedila lavina.

Bira komentara

“Ja bih konkretno bar za ovo u taxiju i kašnjenje na posao dao negativnu ocjenu vozaču. Neće on odmah dobit otkaz i šta ja znam pa da se osjećaš ko govno…ali ako ljudi počnu sve više i više se žaliti na nepoznavanje barem osnova engleskog /ili hrvatskog, možda će ovi šta ih uvoze biti primorani upisati ih na neki brzi tečaj ili nešto. Od šutnje nema ništa.”

“Ma i da dobije momentalni otkaz, to moj problem nije niti se trebam osjećat ko go**o. To nije ništa osobno već njegov problem i problem poslodavca a ja kao kupac hoću ono sto plaćam. Više od toga ne tražim a manje ne dolazi u obzir. Ako nisi kompetentan za rad s ljudima iz bilo kog razloga, ne trebaš taj posao ni raditi. Takav “taksista” ili “trgovac” ili “konobar” ne zadovoljava niti minimalne uvjete za rad. Pitam se samo kako obave razgovore za posao…”









“Mislim da bi osrednje poznavanje hrvatskog jezika trebalo biti preduvjet za radno mjesto u kojem komuniciraš sa ljudima.”

Savjet

“Ne znam kako oni ne znaju koristit Google prevoditelj u današnje vrijeme iako već ne zna osnove jezika što je jadno svejedno. Google prevoditelj sad jako dobro prevodi.”

“Nisam imao iskustva, ali definitivno bi mi smetalo da se s dostavljačem/vozačem mogu sporazumio samo na njegovom materinjem jeziku. Je***u mater ne kužim te ljude koji ne znaju bar 10% engleskog a otišli bogu iza jaja raditi.. Katastrofa.”









“Slažem se, moji prijatelji koji su otišli za Njemačku, kao prvo odlično govore engleski, kao drugo prije i/ili dolaskom tamo su krenuli na tečaj njemačkog. Prijateljica koja je otišla za Kanadu dvije godine prije je tri puta tjedno išla na tečaj. Neki minimum bi trebao postojati…”

“Ka naši ljudi u Njemačku kad odu ne znaju beknut njemačkog jezika jer Nijemac neće pričati engleski u svojoj državi. Dobra stvar je što Nijemac daje mogućnost besplatnog učenja njemačkog jezika, a i kad plaćaš ne moraš se zadužiti kao kod nas da bi učio hrvatski jezik – misleći na strance koji su došli radi posla. Na sreću vjerujem da većina stranaca posebno Filipinaca zna engleski, za Nepalce je pak druga stvar, bolje im leži ruski.”

Kako je u Njemačkoj

“U Njemačkoj te bez znanja jezika neće nitko zaposlit da radiš s ljudima. Radit možeš na baušteli, tvornici, tiskari. Ne možeš prodavat u pekari ili konobarit ako ne znaš komunicirat s ljudima.”

“Ima stranaca koji rade ovdje i vidi se da su zahvalni na prilici. Ne samo da su naučili jezik nego su pokupili i dijalekt, npr. “Dobar dan! Kak ste kaj? Kaj bumo?” To mi je lijepo za vidjeti. A ima i stranaca koji su baš teška suprotnost, vjerojatno ni sami ne znaju kako su tu došli. Indijac mi prije neki dan dostavlja hranu, zove me na mobitel jer se izgubio u gradu, ali ne pita mene na engleskom ili hrvatskom nego po svom nekom tukuru-tukuru dijalektu. U jednom trenu sam zanijemio od muke, nisam znao šta napraviti, čovjek jednostavno ne zna gdje je niti razumije što mu govorim. Pa oni čak vjerojatno ni nemaju riječ “halo?” u jeziku…ono 10 sekundi bila tišina na pozivu, svatko bi ovdje pitao “halo?” a on meni “čvabajaba?.”

“Smeta, naravno. Ljudi bi se trebali moći sporazumjeti na svom materinjem jeziku u svojoj vlastitoj državi za usluge koje plaćaju.”

“Osobno me smeta, nedavno sam odlučio da ću isključivo komunicirat na Hrvatskom s njima, ako ne razumiju njihov problem, Wolt, Bolt, Glovo,Uber… su si sami napravili taj problem. A kaj se tiče Hrvata koji su išli u Njemačku bez da su znali njemački i engleski, ti ljudi su radili na baušteli, a ne vidim da se itko ovdje zali na Nepalce kaj miješaju cement…”

Ljudi nezadovoljni

“Smeta mi. Lokalna pizzeria isto zaposlila neku strankinju, ne zna beknut ni hrvatski ni engleski. Možda glupo mišljenje, ali meni ljudi u uslužnim djelatnostima trebaju imati B1 i iz hrvatskog i iz engleskog. Bez tog se nema kaj tamo zapošljavat. A ne da ja trebam Slavonsku pizzu 5 minuta naručivat jer ne kuži da želim vrhnje.”

“Naravno da smeta. Poznavanje engleskog jezika je neki minimum. A s druge strane, ako si došao raditi u neku zemlju gdje pričaju drugim jezikom valjda se i trudiš naučiti taj. Imao sam priliku živjeti van RH, i vidi se kako ljudi cijene ako se trudiš prilagoditi njima, pogotovo naučiti njihov jezik.”

“Meni su zadnja 4 dostavljača takva bila. Ni trunku hrvatskog ne znaju. Ili nauči osnove hrvatskog i/ili engleskog jezika ili odi u 3 pm. Ne znam kako to nije preduvjet za radnu vizu. Počet ću pisat restoranima. Ako dostavljač ne zna naj naj osnovnije osnove hrvatskog i/ili engleskog jezika nemojte mu dati hranu. Neka čeka idućeg dostavljača.”

“Obavezno učenje hrvatskog. Vezano uz radnu dozvolu. Dobiješ dozvolu, imaš 6 mjeseci da kreneš na tečaj i završiš bar osnovni nivo. Onaj koji namjerava ostati, učit će. Ako pogledamo malo širu sliku, itekako nam se isplati platit im tečaj, i uvjetovati posao znanjem jezika. (Smijemo mi prekopirati i to od drugih zemalja, zašto ne). Na taj način, ne samo da će dobiti bolje poslove, nego će moći komunicirati s nama.”

Tko je kriv?

“Smeta mi. Roditelji mi ne znaju engleski i kada nešto naruče imaju problem. Ja znam engleski ali ako dostavljač ne zna ni engleski ni hrvatski onda ja ne znam kako misle ovdje raditi.”

“To možemo zahvaliti našoj državi, jer su iselili apsolutno sve i svakoga, a počeli uvozit ekipu koja ne zna ni engleski kako spada, a kamoli naš jezik, samo da nadomjeste kroničan nedostatak radnika.”

“Zanima me je li Nijemci u Njemačkoj pričaju engleski kada dođu u pekaru ili u kafić kao što se od nas očekuje. Smeta me nepoznavanje hrvatskog, za engleski me boli ku**c jer smo u Republici Hrvatskoj u kojoj je službeni jezik hrvatski jezik. Koliko znam ni Englezi ni Ameri nas nisu osvojili i još smo (barem službeno) samostalna država.”

“Niste vi radili u skladištu, vidi se. Kad mi dolaze Poljaci, Mađari, Švabe, Talijani i dr., a ne znaju riječi engleskog. Sad ti njima objasni na koju rampu da se parkiraju i da ti daju papire te koliko će otprilike istovar trajati. Ne daj bože da nekaj ne štima s pošiljkom jer ne bi to nikad riješili preko Google Translatea.”

Nisu mogli naručiti

“Smeta mi, neki dan u centru Zagreba stari baka i djed su stajali pored štanda sa sladoledom i nisu mogli naručiti jer ne znaju engleski, a zanimalo ih je koji sladoled sto sadrži. Konobarica nije govorila hrvatski a i engleski je jedva napikavala.”

“Svatko tko radi s ljudima treba bar znat engleski, općenito treba svako znat nešto engleskog, ali posebno ako radiš s ljudima, i naši i stranci. Zamisli ove šta uporno ne žele znat engleski nego da stranci koji su tu došli na mjesec nauče Hrvatski…ali isto tako ne možeš doći radit u Hrvatskoj a ne znat bar univerzalni engleski…..”