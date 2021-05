‘DONACIJE ZA CJEPIVO’ Meghan i Harry opet razbjesnili Britance. Detalj na crno-bijeloj fotografiji neizmjerno im zasmetao

Autor: Dnevno

Princ Harry i Meghan Markle čini se nikako ne mogu doći na zelenu granu s britanskom javnošću, posebno je to izraženo nakon intervjua kojeg su dali Oprah Winfrey.

I dok se javnost na svaku objavljenu fotografiju kraljevskog para Williama i Kate javnost rastapa, Harry i Meghan uspjeli su povodom drugo rođendana sina Archieja, razbijesniti Britance. Jedan detalj bio je dovoljan da krene salva kritika paru, zbog fotografije koju su podijelili na Instagram profilu svoje javne organizacije Archewell.

Naime, na crno-bijeloj fotografiji dječak stoji na travnjaku okrenut leđima dok u rukama drži uzicu s nekoliko velikih balona u obliku srca i zvijezda.

Donacije za cjepivo

Ispod fotografije Meghan i Harry su pozvali ljude da doniraju novac za cjepivo protiv koronavirusa namijenjeno siromašnijim, nerazvijenijim zemljama.

“Ove godine svijet nastavlja svoj put prema oporavku od covida-19. Ipak, mnoge obitelji još se bore s učinkom ove pandemije. Dok su neka mjesta na rubu oporavka, u mnogim dijelovima svijeta zajednice nastavljaju patiti. Mi možda osjećamo da je normalan život iza ugla, no moramo se podsjetiti da u velikom dijelu svijeta, posebno u zemljama u razvoju, učinkovita distribucija cjepiva tek treba početi”, započeli su supružnici.

“Ne možemo zamisliti bolji način da odamo počast rođendanu svog sina od pomoći zemljama i ljudima. Ako svi pokažemo suosjećanje za one koje znamo i one koje ne poznajemo, možemo postići veliki učinak. Čak i mali doprinos može imati značajan efekt. Zajedno se možemo uzdići, zaštititi i brinuti jedni za druge”, poručili su ispod objave.

“Vrlo čudno”

No fotografija Archieja izazvala je brojne negativne komentare. “Zašto ne pokazujete njegovo lice? To je vrlo čudno”, “Sretan rođendan Archie. Bilo bi lijepo da povremeno vidimo tvoje lice”, “Molite nas da doniramo u njegovu čast, a nećete ni pokazati njegovo lice”, “Možemo li vidjeti njegovo lice, to može biti bilo tko”, samo su neki od komentara ispod objave koji su time potisnuli u drugi plan njihov poziv na donacije koji su komunicirali uz ovu fotografiju.

Par je prethodno objavio cijeli niz Arhijevih starijih fotografija gdje se vidi i njegovo lice.









Kraljevska obitelj poslala je rođendanske poruke Archieju kojeg nisu vidjeli otkako su Harry i Meghan napustili Veliku Britaniju i prošle godine se povukli s kraljevskih dužnosti.