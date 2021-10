DOMENICA O GRAŠI I HANI: ‘Taj dan sam imala više poziva nego kad izbacim pjesmu!’

Autor: Š. P.

Tko bi mogao znati više o ljubavi Petra Graše i Hane Huljić nego Domenica Žuvela, Hanina najbolja prijateljica i jedna od udarnih štićenica Tončija Huljića? Iako je na ‘prvoj crti linije’, mlada pjevačica nije baš široke ruke kad su u pitanju svježe informacije o ‘ljubavi godine’.

“Znam da ona ne bi pričala ni za mene, tako ni ja za nju, nekako, želim biti skroz sa strane odvojena, ali, naravno, ne mogu me zaobići ta pitanja… Mislim da mi je na dan kada je izašlo to sve u medije imala sam više poziva nego kad izbacim pjesmu”, rekla je Domenica za In Magazin.

View this post on Instagram A post shared by D O M E N I C A (@dome.nica)

Pročitaj i ovo! GRAŠO O HANI HULJIĆ: ‘Je, istina je, sretan sam, sve je dobro!’

“Ja znam kakva sam ja po pitanju toga, jer čini mi se da, koliko god mogu, taj neki privatni život ostavljam za sebe iako sam javna osoba, tako da, ako sam ja ovakva, Hana je još na entu od mene, ipak je ona kći poznatih roditelja i mislim da je to neki teret s kojim je ona od malih nogu i naviknula se na to”, dodala je mlada pjevačica.









Iako ljubav Hane i Petra više nije tajna, čini se da su svi u njihovu bliskom krugu – zavjetovani na šutnju.

Pročitaj i ovo! ŽIVOTNA PRIČA HANE HULJIĆ: Talentirana Splićanka je puno više od ‘Grašine cure’, evo što kaže o slavnom prezimenu!