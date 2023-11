Domaćoj glumici stranac je spasio život, njeno ozdravljenje je ravno čudu: ‘Evo i sada plačem’

Autor: I.D.

Glumica Vesna Ravenšćak bolovala je od akutne limfoblastične leukemije, no uz pomoć Zaklade Ana Rukavina, pronašla je svog donora.

“Kako ja nemam braće i sestara, odnosno imam polubrata i polusestru, nemamo iste roditelje, donor obiteljski nije dolazio u obzir i jedina opcija je bila naći donora ili u Hrvatskoj ili u Europi ili u svijetu, prisjetila se za InMagazin.





‘To je bio poklon za novu godinu’

Naime, nakon što je Vesna saznala svoju tešku dijagnozu, počeli su se pretraživati registri dobrovoljnih darivatelja krvotvornih matičnih stanica i uskoro su stigle lijepe vijesti.

“To je bio poklon za novu godinu. Ja sam dobila pismo od HZZO-a na staru godinu da imam kompatibilnog donora i to od deset parametara svih deset. Znači, to je ravno čudu. Moja Bianca je bila perfect Match sa mnom. To je nevjerojatan osjećaj da negdje postoji čovjek potpuno nepoznati koji vam može spasiti život”, kazala je glumica koja se i susrela sa svojom spasiteljicom iz Stuttgarta.

“Ja sam izašla iz aviona i završila u njezinom zagrljaju, evo i sad plačem…To je kao da ste sestru vidjeli koju nikada u životu niste prije upoznali i sad smo iste. Ja sam promijenila krvnu grupu, ja imam njezinu krvnu grupu, bila sam A-, sada sam AB+. Ona je zaista najbliže sestri rođenoj šta ja imam”, otkrila je Vesna.









Inače, Nova TV i Zaklada Ana Rukavina 25. studenog na glavnom zagrebačkom trgu organiziraju tradicionalni humanitarni koncert “Želim život”, na kojem nastupiti brojne glazbene zvijezde. Akcija prikupljanja sredstava za Zakladu Ana Rukavina ove godine prvi put traje dva mjeseca te je humanitarni broj 060 9000 otvoren od 1. studenog do 31. prosinca. Zahvaljujući Zakladi dosad je spašeno 167 života.