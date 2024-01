Domaći redatelj snimio film o bizarnim intimnim odnosima i upozorio: ‘To nas čeka u budućnosti’

Temu brutalnog svijeta cyber-seksa, samoće i potrage za bliskošću obradio je redatelj i scenarist Igor Mirković u svom novom filmu “Slatka Simona”, za koji ga je inspirirao slučajni susret s nekime tko je radio kao SMS prostitutka.

“Zaintrigiralo me kad mi je rekao da se tu nekad upletu emocije, da razgovori postanu stvarni i opsesivni, da je počeo osjećati odgovornost za ljude s druge strane koji pate”, rekao je Mirković nakon press-projekcije svog filma, koji 8. veljače stiže u hrvatska kina. Film dakle prati Zelenog (Toma Medvešek) i Janu (Tina Keserović) koji rade na seks chatu, pri čemu i zbog vlastitih privatnih problema s jednim posebno opsesivnim klijentom (Jerko Marčić) prijeđu dopuštenu granicu.

“Napravili smo deset verzija scenarija, trebale su godine da se ta priča složi, no cijelo sam vrijeme imao na umu da bih htio napraviti film u kojem gledatelja stalno vučem iz fikcije u stvarnost, da on zapravo ni sam nije sasvim siguran gdje je”, objasnio je te dodao kako smo mi prva generacija koja ima mogućnost stupiti u duboke i intimne odnose s ljudima koje nikada nisu sreli, no da će takav tip odnosa u bliskoj budućnosti biti poprilično učestao.

‘Pornografija nikad nije bila prisutnija’

Vjeruje i kako će film biti uspješan, posebice zbog činjenice da gledanost često nema veze sa samim filmom, već s novim navikama gledatelja: “Svi mi koji radimo filmove čeznemo da se oni gledaju na velikom platnu jer je dojam potpuno različit. Kad gledate filmove na kompjutoru, to je kao da slušate glazbu iz druge sobe, a ovo je kao da ste na koncertu”, dodao je.

U filmu redatelja koji je svoj dosadašnji rad više vezao uz rock glazbu, prevladava turbofolk: “Imao sam dojam da snimam film o vremenu pornografije i turbofolka, da su to prevladavajući noviteti u masovnom ukusu ovdje”, objasnio je.

“Pornografija nikada nije bila prisutnija, doslovno se morate sklanjati od nje, a turbofolk je nešto što raste, pa sam pretpostavio da bi moji likovi išli na takva mjesta, pa sam, kako bih saznao kako to izgleda, s nekoliko hrabrijih prijatelja išao u obilazak tih klubova”, zaključio je Mirković.