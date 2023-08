Domaći hitovi i njihova skrivena značenja: Dugme ne govori o ljubavi, već o drogi, a Štulić o ‘svom ponosu’

Autor: Barbara Grgić

“Bacila je sve niz rijeku”, “Život je nekad siv, nekad žut”, “Srce”, “Da sam pekar” i “Balkan” sve su redom jedni od najvećih hitova nastalih za vrijeme bivše države. Mogu se čuti na gotovo svih feštama, neke na samom početku, neke na fajruntu.

Njihove tekstove znaju svi – od sedam do sedamdeset i sedam godina. Ipak, o njihovim značenjima raspravljali su brojni glazbeni kritičari, a istinu su, u pojedinim slučajevima, autori podijeli u grob.

Elektični orgazam – ‘Igra rokenrol cela Jugoslavija’

Pjesmu je 1988. napisao Srđan Gojković, osnivač benda Električni orgazam. Jednom je prilikom navodno rekao kako je pjesma posvećena svim stanovnicima bivše Jugoslavije koje su zatvarali oči pred onim što im se sprema.





“Nastala je u periodu euforije, kada je postava nakon ‘Distorzije’ krenula svirati sve više koncerata, imali smo pravi bend, 100-150 koncerata godišnje… Svirali smo u sve većim prostorima i živjeli pravi rock‘n‘roll život, čemu smo i težili još od ‘Paket aranžmana’. Na toj euforiji je nastao taj tekst, evo, konačno se to dešava za nas, mi sviramo rock‘n‘roll po toj zemlji koja se zvala Jugoslavija”, rekao je Gojković za Jutarnji list povodom prošlogodišnjeg koncerta benda u zagrebačkoj Tvornici.

“Dobar dio devedesetih, kada je krenuo rat, mi nismo uopće htjeli svirati tu stvar. Jednostavno, bačeno je težište na političku ravan koje uopće nije bilo kada je ta pjesma pravljena. Kada su Srbija i Crna Gora bili SR Jugoslavija, razne političke partije koje nama nisu bile bliske počele su tu pjesmu puštati na mitinzima, sportaši su je počeli koristiti kada bi pobijedili na raznim natjecanjima, tako da je pjesma izmještena u neku odvratnu ravan koja je nama bila grozna. U tom trenutku smo prestali svirati tu pjesmu i tek smo je dosta kasnije vratili na repertoar.

Haustor – ‘Ena’ i ‘Šal od svile’

Haustorov “Ena” prema nekim je tvrdnjam govorila o bivšoj djevojci Darka Rundeka koja je otišla živjeti u Kanadu nakon što mu nije uspjela pomoći da prestane s konzumacijom droge. Ipak, Rundek je sve demantirao.

“Puno puta su me pitali tko je bila ta Ena. Je li to možda bila Ena Begović, ali nije… Nažalost, to nije bila Ena Begović, ali to je bila super tema za razne tabloide. Mislim, u to vrijeme smo puno izlazili, svaku večer smo bili vani, naravno da je tu bilo djevojaka koje su bile u istom društvu. Bilo mi je drago da se možemo družiti, ali nijedna od njih se zapravo nije zvala Ena”, rekao je Rundek jednom prilikom.

“Ali za pjesmu je bilo dobro da se zove Ena jer se rimuje sa žena…”, objasnio je.









Šuškalo se i da “Šal od svile” također govori o drogama, a neki se kunu u to da se u pjesmi radi o samoubojstvu.









“Lijepo je da pjesma intrigira ljude, lijepo je i da se pjesma interpretira ne mnogo načina. To je bilo vrijeme kad sam otkrivao tibetanski budizam. Zanimljivo mi je bilo to da je sloboda u svakodnevnim stvarima. Uže i ‘gun’ u toj pjesmi su meni bile aluzija na neke jednostavne životne vještine”, objasnio je Rundek u gostovanju u emisiji “Nedjeljom u 2”.

Bijelo dugme – ‘Sanjao sam noćas da te nemam’, ‘Da sam pekar’ i ‘Ima neka tajna veza’

Pjesmu grupe Bijelo dugme “Sanjao sam noćas da te nemam” godinama doživljavamo kao ljubavnu, ali jednom prilikom Goran Bregović rekao je da je pjesma ustvari o smrti majke te se osvrnuo i na komentare o Bijelom dugmetu kao o pastirskom bendu.

“Kad se krenete baviti ovim, onda se pomirite s time da se, naravno, nećete sviđati svima. Nije se Isus svidio svima, a kamoli ja. Kad mi netko kaže da sam preteča turbo folka, to mi je kompliment. U turbo folku je napisano dobre muzike; naravno i loše, kao i u svakoj. Ali nemamo mi tu bog zna što bolje od turbo folka! Mi smo narod koji ima potrebu za kičem, jer kič nam pravi neku toplinu. Mi sad naravno možemo pisati za nekog hipotetičkog našeg koji sluša samo jazz operu i kad pleše, pleše balet. Ali kad se hoćemo zbilja obratiti nekom našem, ili kad se želimo sami zabaviti, vjerojatno ipak nitko od nas nije tako daleko od turbo folka”, objasnio je Brega.

Pisalo se i o tome da pjesma “Da sam pekar” govori o kokainu, no bend je navode demantirao.

Raspravljalo se i o pjesmi “Ima neka tajna veza”, a kako je sam Brega otkrio u dokumentarcu, pjesma govori o zatvorskom čuvaru.

“Stihovi govore o zatvorskom čuvaru koji čitav svoj radni vijek, a to je 40 godina, provodi u zatvoru. Za to vrijeme i najveći kriminalci odlaze, završava im se robija, a samo on i dalje ostaje”, otkrio je Bregović u dokumentarnom filmu o svom životu.

Azra – ‘Balkan’

Novinarka jednog srpskog portala koja je željela intervju s Branimirom Štulićem doznala je što je zapravo Balkan, na nimalo ugodan način.

Nakon što je u intervjuu “Balkan” nazvala patriotskom pjesmom, Štulić se odmah ogradio te rekao: “Nije to patriotska pjesma. Balkane moj, budi mi silan i dobro mi stoj”, recitirao je Johnny polako uzdižući svoj srednji prst.

“Ukoliko želite da objavite ovu priču, imam samo jedan uvjet”, rekao je Štulić te šokirao sve izjavom da u naslov mora ići da je “Balkan” zapravo njegov spolni organ.

S obzirom na tadašnje prilike i kodekse društvenih medija, takav naslov, ali ni tekst nisu objavljeni.

Indexi – ‘Bacila je sve niz rijeku’

Vjerojatno jedna od najpoznatijih legendi vezanih uz domaće pjesme je ona da je pjesma “Bacila je sve niz rijeku” posvećena djevojci koja je abortirala i tako slomila srce jednom od članova benda.

Ipak, pjesmu je napisao Kemal Monteno koji je jednom prilikom potvrdio šušknja.

“Uvijek govorim istinu, sve priče u mojim pjesmama su istinite. Koje god pjesme da se sjetite, sve su to prave priče. Naprimjer, pjesma ‘Bacila je sve niz rijeku’ je istinita priča. Nije baš sasvim moja priča, dvije su priče spojene u toj pjesmi, jedna je mog Davorina Popovića, druga je moja iz mladih, dječačkih dana. Davor je imao curu, bili su pred brakom. Velika je to ljubav bila. I njoj se ukaže prilika da ide u Ameriku. Ali već je bila trudna i ona se odluči, ono… pobaciti. I otud je taj dio ‘nosila je našu ljubav, našu sreću, prvi cvijet, bacila je sve niz rijeku i pošla u drugi svijet”, pričao je tako Monteno.

Što se tiče drugog dijela, on se odnosi na ljubav Kemala Montena.

“Zaljubio sam se u djevojku iz Čapljine i otišao tamo da je potražim. Lutam, gledam hoću li je negdje sresti, a ništa ne znam, ni gdje živi, kako se zove, ma ništa. A bilo je ljeto, osamdeset stepeni i odjednom, na nekom uglu, stoji ona bosa, a oko nje cvijeće. Prodaje cvijeće. I meni je ta slika ostala. Tako je nastao dio ‘stajala je usred bašte k’o najljepši cvijet’” rekao je Monteno svojevremeno za Azru.