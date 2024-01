Domaći glazbenik otkrio detalje o zloćudnoj dijagnozi, pisalo je: ‘Smrt u tri mjeseca’

Autor: Dnevno.hr/F. P.

U novom izdanju Special Happy Showa gost je bio osječki glazbenik, Igor Delač. Slavonac se u glazbu zaljubio još kao dijete, a već s 13 godina je i spontano postao član benda Bond. Također je bio dio OK benda, koji je kroz godine mijenjao nekoliko imena, ali ljubav prema glazbi je opstala.

S Prvom ligom i pjesmom ‘Jedan život malo je‘, uz brojne nagrade je posebno osvojio i srca publike. Za Happy FM je priznao zašto se, s obzirom na toliki uspjeh, odlučio na samostalnu karijeru. Uz to je otkrio i kako posljednjih nekoliko godina živi sa dijagnozom zloćudne bolesti.

“Kada je došao nalaz, ja nisam znao ni kako se to čita, a kamoli što to znači. Naravno pitaš Google i dođeš do saznanja – smrt u recimo tri mjeseca. Uz stručnu pomoć, moju pozitivnu energiju i podršku obitelji došli smo do toga da je tri godine bolest u remisiji”, prisjetio se pjevač, kojemu je dijagnosticiran Hodgkinov limfom.

“Glazbenici umiru na bini”

Nakon prvotnog šoka i borbe za život, Igor je na dijagnozu počeo gledati pozitivno, jer je zbog nje posložio prioritete u životu i promijenio životne navike. Glazba je i dalje njegova ljubav, ali zdravlje je na prvom mjestu. O mirovini ne razmišlja, te je rekao da ‘glazbenici umiru na bini’.

“U svakom pjevaču tinja da bi mu vrhunac karijere bio da se osamostali i nisam pogriješio. Jednostavnije je funkcionirati na ovaj način”, pojasnio je svoju odluku da započne solo karijeru. Dodao je kako je bolest za njega bila pozitivno iskustvo, te da želi drugima osvijestiti važnost prevencije.









“Pa ako je već suđeno da nešto imaš onda je bolje da ti što prije nađu, da imaš šansu kao što sam je dobio ja, borio sam se i izborio sam se i evo me. Shvatiš koliko smo zapravo mali i ranjivi i koliko zapravo treba uživati u svakom trenutku koji nam je pružen i koliko je zapravo život lijep”, zaključio je Delač.