DOMAĆI CHEF POSTAO TATA: ‘Bio sam na porođaju i savjetujem to i drugim muškarcima, žene su snažnije nego što mislite!’

Autor: I.G.

U travnju ove godine izgovorio je sudbonosno ‘da’ svojoj odabranici, dugogodišnjoj djevojci Aniti, a prije 15-ak dana njihova je obitelj postala bogatija za još jednu članicu, kćerkicu kojoj su nadjenuli ime Julija. Mladi zagrebački chef Jakov Harambašić ovu će godinu zasigurno pamtiti kao jednu od najljepših, a da je uspjeha bilo i na poslovom planu, ispričao nam je i sam u razgovoru gdje je za Zagreb.info otrkio, između ostalog, i zašto bi svakom muškarcu savjetovao da bude prisutan na porođaju, ali i kako prolaze prvi tjedni s djevojčicom koja je mami i tati u potpunosti preokrenula živote.

Za početak čestitam na rođenju bebice! Kako su mama i beba? Jesu li stigle doma?

Hvala vam od srca na čestitkama. Mama i bebica su stigle doma već treći dan nakon porođaja. Super su! Beskrajno smo zahvalni na živoj i zdravoj curici koja iz dana u dan vidno napreduje. Naravno, jednu veliku zahvalu zaslužuje i osoblje bolnice sv. Duh. Mama kaže de se osjećala kao kraljica i kao da je jedina rodilja. Ogromnu ljubav i pažnju su posvetili i mami i bebici tijekom cijelog boravka i ono najvažnije – prije porođaja su stekli mamino povjerenje što je bilo sasvim dovoljno da atmosfera bude opuštena i da sve prođe u najboljem redu.









Jeste li bili prisutni na porođaju?

Da! Neizmjerno sam sretan što sam imao priliku u tim trenutcima biti sa suprugom i uz nju poželiti dobrodošlicu svome blagu na ovaj svijet. Svakom tati koji ima mogućnost biti dio toga trenutka od srca bi savjetovao da iskoristi priliku. I, budući tata, nije strašno kao što misliš i kao što ti je netko ispričao, tvoja žena je jača i snažnija nego što misliš.

Jesu li krenule neprospavane noći? Kako vam izgledaju posljednja dva tjedna?

Iskreno, kada pričamo o neprospavanim noćima za sada nam se tu život nije puno promijenio. Bebica je jako dobra i nije zahtjevna, javi se kada traži jesti, a ostatak vremena ostavi tati i mami za uživanje i odmor. Budimo se dva puta u noći, pojedemo i nastavimo gdje smo stali. Očekivali smo puno gore. Posljednja dva tjedna smo sve troje proveli vrijeme skupa, družili smo se i upoznavali. Jako smo brzo ˝kliknuli˝ i uhvatili ritam. Tata je malo kaskao u presvlačenju, ali nije bilo potrebno puno da i to savladam. Mama i ja ne dijelimo obveze, jednostavno instinktivno reagiramo kada je potrebno, tko je slobodan uskoči. Sve u svemu, da ne duljim više, stvarno uživamo i živimo za svaki zajednički trenutak. Ovo je nešto posebno i nešto gdje niti jednu sekundu ne možeš vratiti nazad a svaka je dragocjena.

Ako se ne varam kćerkici ste nadjenuli ime Julija? Tko je imao glavnu riječ u odabiru imena?

Tako je, malena se zove Julija. Glavnu riječ u odabiru imena nije imao nitko. Došlo je sasvim slučajno i spontano, i mami i meni je to bilo ono ˝to je to˝. Zapravo, odavno imamo neka imena koja su nam ˝odgovarala˝, a među njima je bilo i Julija. Kada je došao trenutak da moramo birati posložili smo si u glavi što želimo, što ne želimo, htjeli smo neko tradicionalno, zvučno, upečatljivo ime, ali s druge strane da nije zastarjelo. S obzirom na to da je moj pradjed nosio ime Julijus, a Julija je bila na našem popisu, odlučili smo da bebica nosi ime po pradjedu i time i njemu samom izrazimo poštovanje i očuvamo na neki način i uspomene na njega.

Pred vama je sada jedan od najuzbudljivijih perioda u privatnom životu, a što je s kuhanjem? Kakvi su vam poslovni planovi za naredne mjesece?

Istina, to je i bio razlog moga privremenog distanciranja od kuhinje i kuhanja. Kuhanje se uči iz dana u dan, gastronomija napreduje i zahtjeva jedno veliko ulaganje u sebe kako bi se postigao neki uspjeh. Uz to zahtjeva jedno veliko odricanje za cijelu obitelj u smislu da si kao kuhar rijetko doma, blagdane, vikende ne provodiš s obitelji, kroz tjedan također jako malo vremena nalaziš za privatni život. Obitelj i intenzivno kuharstvo ne idu skupa. Ali kako se kaže: ˝Nakon kiše dođe sunce˝, pa tako i meni nakon dugo razmišljanja i traženja načina da ostanem u struci i posvetim se obitelji pojavili su se vlasnici firme Sommar Adria. Sommar Adria je firma koja se bavi proizvodnjom i distribucijom modernog, ekološkog i visokokvalitetnog ugljena; gdje sam dobio priliku biti dio njihovog tima. Samim time ostao sam u svojoj struci, stječem neka nova znanja u vidu ekološke osviještenosti i u samoj gastronomiji. Poprilično ulažu u rekao bih socijalne odnose među kuharima, čime jedan veliki broj nas svakodnevno dijeli svoja iskustva i međusobno se nadopunjavamo na području gastronomije. U međuvremenu, uz titulu tate, mogu se pohvaliti još jednom koja je pristigla, a to je: prvi chef Big Green Egg -a za Hrvatsku. Posebna titula na kojoj sam neizmjerno zahvalan, a uz to Sommar Adria ugljen i viskoko kvalitetna svojstva i tehnologija Big Green Egg roštilja odlično se ˝ljube˝ što mi pruža mogućnost za neke nove napretke. Poslovni plan za naredne mjesece mi je ostati gdje i jesam i maksimalno iskoristiti sve mogućnosti koje su mi na raspolaganju, a vjerujte mi nebrojeno ih je, uživati u poslu o kojemu nisam mogao ni sanjati, a pojavio se niotkud, nenadano i u najboljem mogućem trenutku. Krenuvši samo od atmosfere i kolegijalnosti, načina njihovog rada i pristupa svakoj osobi u timu, mislim da to nije moj plan samo za par mjeseci, to je plan za doživotno.