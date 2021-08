Domaći bloger o situaciji u Afganistanu: ‘Talibani već sada odvode djevojčice da budu žene njihovih ratnika’

Cijeli svijet prati situaciju u Afganistanu, nakon što su jučer vlast u Kabulu preuzeli Talibani. Zavladao je potpuni kaos, a tisuće stanovnika pokušava na bilo koji način pobjeći iz zemlje. Prije nekoliko mjeseci, hrvatski travel bloger Kristijan Iličić posjetio je Afganistan gdje sprijateljio s nekoliko ljudi. Ovim putem Kristijan traži pomoć za svoje prijatelje, koji su trenutno još uvijek u Afganistanu i strahuju za vlastiti život.

“Ne tako davno posjetio sam Afganistan. U istraživanju te zemlje pomogli su mi lokalni ljudi, proveo sam s njima dovoljno vremena da ih upoznam, zavolim, da vidim da se radi o dobrim ljudima koji vole svoju zemlju i svoj život. Ove dane s grčem u želucu i zebnjom u duši promatram što se događa u toj zemlji. Procjene Amerikanaca da će talibanima trebati i do 90 dana da osvoje Kabul pokazale su se pogrešnima. Kabul je pao za 90 sati. Predsjednik je pobjegao iz zemlje, a njegova vojska je vrlo lako predala oružje. Kamo god su stizali talibani, ljudi su odustajali od borbe. Mnogi tvrde da se nešto čudno dogodilo, da se iza nekih vrata sklopio deal i da je zemlja prodana. Sve ovo mi je nadrealno. Život koji sada stiže u Afganistan je horror. Talibani neće donijeti ništa dobro. Prema informacijama s terena, već sada idu od vrata do vrata i odvode djevojčice kao buduće žene svojim ratnicima. To su radili i prije. Žena nije imala nikakva prava, nije mogla raditi, djevojčice nisu mogle ići u školu. Afganistan su vratili u kameno doba. Ovo što pišem su izvještaji sa terena i u razgovorima sa lokalnim ljudima koje sam upoznao dok sam putovao Afganistanom, a ne medijski natpisi”, napisao je Kristijan na svojem Instagram profilu.

Dodao je kako je sve ovo vrijeme bio i u kontaktu s mojim prijateljima, vodičem i vozačem, te im pomagao kako je god mogao. “Ništa o tome nisam pisao na svojem profilu.

No, ovaj šok koji se sada dogodio kao i glas moga prijatelja, činjenica da će ga talibani ubiti ako ga se dočepaju, činjenica da teško može iz grada, guraju me preko ruba, izišao sam u javnost s pozivom da pomognemo čovjeku i ljudima koje sam upoznao dolje. Tražio sam minimalnu donaciju, dolar, dva ili ako to ne možete odvojiti, da barem shareate. Novac je potreban za podmićivanje (na žalost) svih u lancu ovoga bijega, a samo da vam kažem: na crnom tržištu je viza za Tursku dosegla cijenu od preko 4000 dolara po osobi! Tražio sam pomoć dobrih ljudi, ljudi koji me prate, ljudi s kojima sam na neki način zajedno putovao ovom zemljom. Odaziv je nevjerojatan! U manje od 24h sata uspjeli smo skupiti preko 18 tisuća dolara! Neizmjerno vam hvala dragi, dobri ljudi! Pomažete ljudima koje osobno niste upoznali, vraćate mi vjeru u ljude u ovim teškim danima”, ispričao je Kristijan.

“I uvijek mi bude žao što je dobrota tako tiha, a što je zloba toliko glasna. Na moj profil tako zna svratiti i netko prožet mržnjom, bez ikakve empatije prema ljudskoj patnji, rekao bih i bez nekog osnovnog ljudskog vrijednosnog sustava, pa ostavi ovdje ružan komentar. Želim takvima samo reći da me to uopće ne dira, da su u manjini, premda vrlo glasni. Bilo bi tako lijepo da samo scrollaju dalje preko mojeg posta i traže neku drugu nišu gdje će imati mišljenje. Jer sada ne smijemo gubiti vrijeme. Pred našim očima događa se još jedna velika katastrofa našega doba. Osobno želim pomoći ljudima čiji su me životi dotakli i obogatili. Živjeli su sretno, imali su svoj dom, svoje karijere. Sve je sada nestalo. Srce mi je slomljeno.

Niti jedan ljudski život nije bezvrijedan bez obzira na vjeru, nacionalnost i boju kože. Nemojmo nikad izgubiti svoju kvalitetu koja nas čini ljudima: empatiju prema onima koji pate. Potrebu da pomognemo. Ako želite donirati – budući da i kad napuste državu njihovim obiteljima trebati će novac da prežive u izbjeglištvu – link se nalazi ispod. Svaka će biti transparentno objavljeno i svi novci će im biti poslani Hvala svima od srca”, dodao je.