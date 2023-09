Domaće misice o tajni mladolikog izgleda: ‘Ja volim da lijepo ostarim’

Autor: Dnevno.hr/ T.Š.

Brojne domaće okrunjene ljepotice poput Ane Sasso, Danijele Gračan, Fani Čapalije i Anice Kovač i danas njeguju mladolik izgled, a u čemu leži tajna, je li riječ o botoxu ili genima, otkrile su u Davoru Gariću razgovoru za In magazin.

Anica Kovač poručila je da voli lijepo starjeti, ali i da joj koža zahtijeva posebnu njegu.

“Dehidrirani tip”

”Ja volim da lijepo starim! Može bit da se i ne opterećujem. Ja mislim da ljepota i starost nose svoje. Mislim da kroz tu neku energiju koju ja evo za sebe mogu reći, znaš i sam kakvu imam, i većina ljudi znaju zato što sam ja i privatno i u javnosti uvijek ista, mislim da je to možda neki ključ”, rekla je Anica i otkrila:





”Ja sam jako dehidrirani tip, meni treba vlaga, sve što je svježe, sve kreme koje daju neku vlažnost, ajmo to tako reć i dobru masažu”.

Unutarnja svjetlost

Ana Sasso ovih je dana objavila fotografije u kupaćem kostimu. Od njezine titule Miss Jugoslavije prošlo je 40 godina. Otkrila je kako održava figuru i mladolik izgled.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Ana Sasso (@sasso.ana63)









”Pravilna prehrana, dovoljno odmora, vježbe i biti sretan i zadovoljan sam sa sobom. Ja mislim da je to ipak najveći utjecaj, ta neka naša unutarnja vedrina, radost, svjetlo i da to onda izlazi na van. Ako ne možeš promijeniti druge, promijeni sebe. I počela sam od sebe, dakle, radom na sebi ja sam sebe dovela u situaciju da sam potpuno mirna sama sa sobom, nosim ljubav i svjetlost, evo ga, vjerujete, u sebi nosim ljubav i svjetlost i to je to”, otkrila je Ana.

“Kod mene je sve prirodno”

Maja Sulić, supruga rukometaša Renata Sulića, bile je Miss Universe Hrvatske prije 22 godine. Danas je majka četvero djece, a otkrila je da je na njoj ”sve prirodno”.

”Kod mene je to sve prirodno. Ja moram zahvalit dobrim genima, to su dalmatinski geni 100% i moji roditelji su prekrasni. Nažalost ne mogu reći da se jako puno trudim, ali činjenica je da volim dobro izgledati, i kad u nekim stvarima pretjeram onda se nakon toga malo pripazim, umjerenost u svemu, to je najvažnije. Ja volim biti skroz prirodna, a onda i vidim da je odraz na meni da izgledam mlađe.”, otkrila je Maja.