Domaća plus-size manekenka otvoreno progovorila o slatkom iščekivanju: ‘Prava mala priča za sebe’

Autor: Dnevno.hr/F. P.

Najpoznatija hrvatska plus-size manekenka, Lucija Lugomer, ovih dana proživljava neke od najljepših trenutaka. U svibnju je otkrila kako očekuje dijete sa suprugom Danijelom Grlićem, s kojim već ima sina Leona.

Sada je putem Instagrama podijelila fotografiju na kojoj ponosno u ogledalu pokazuje svoj zaobljeni trbuh. U opisu je otkrila kako joj trudnoća prolazi ovih dana.

Započinju ozbiljne pripreme

“Okej, situacija je sljedeća – gegamo se. S obzirom da je vani i dalje ljeto, vikendima iskorištavamo vrijeme u prirodi s prijateljima pa je život postao prava mala priča za sebe. Što se tiče papanja, sve je i dalje isto kao i s Leonom pa smo dobili 1kg,” započela je Lucija.





Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli LUCIJA LUGOMER (@lucija_lugomer_official)

“Iako mi sada već fali more jer se jedino kupanjem mogu okrenuti na trbuh, spremna sam za jesen i krećem s ozbiljnom pripremom za bebača. Btw, srce me boli kad dajem novce za nešto što mi koristi samo još iduća 2-3 mjeseca, a to je trudnička roba,” dodala je.

Mjesec dana skrivala trudnoću

“Još me nije uhvatio nikakav strah a sumnjam da i bude, jer sve ono što dolazi poslije poroda je ustvari zbrka. Tako da uživanje na maksimum do kraja godine,” zaključila je Lucija.









Podsjetimo, ova 30-godišnja manekenka u svibnju je putem Instagrama objavila vijesti o trudnoći. Njoj i suprugu, s kojim je u braku od 2018. godine, ovo će biti drugo dijete nakon sina Leona. Lucija je svojedobno priznala kako je trudnoću mjesec dana držala za sebe.









“Stajala sam u kupaonici, nazvala ga i rekla mu da sam trudna. Nije mogao vjerovati od sreće. Trčala sam po stanu tražeći najbolje svjetlo kako bih dobro vidjela taj plus… Uvjeravala sam sebe da nisam luda. Poslala sam Danijelu fotografiju testa, ali i požurila se otići u polikliniku da mi izvade betu i da vidimo jesam li zaista trudna,” napisala je tada.