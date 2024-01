Zsa Zsa odustala od Dore: Poznato je tko će nastupati umjesto nje

Pjevačica Jelena Žnidarić poznatija kao Zsa Zsa, bila je jedna od finalistica koja je trebala nastupiti na ovogodišnjoj Dori 2024. s pjesmom ”Probudi usne moje”, odustala je od natjecanja. Umjesto nje, po pravilima, priliku da nastupi na Dori dobiva prva rezerva, a to je u ovome slučaju Baby Lasagna s pjesmom “Rim Tim Tagi Dim”, javljaju s HRT-a. Na ovogodišnji natječaj stigle su rekordne 203 prijave, što ponovno pokazuje veliki interes autora i izvođača.

HRT-ov stručni žiri u sastavu: Željko Mesar – predsjednik žirija, Igor Geržina – glazbeni producent u RJ Glazba HRT-a, Dražen Miočić – urednik programskog kanala HTV 4, Robert Urlić – urednik u Glazbenim sadržajima Hrvatskoga radija, Tomislav Krizmanić – predsjednik OGAE Hrvatska i Ema Gross – glazbena urednica u Glazbenim sadržajima Hrvatskoga radija odabrali su 24 pjesme koje će se boriti za titulu predstavnice Hrvatske na Eurosongu te 4 rezervne pjesme u slučaju nemogućnosti nastupa ili odustajanja finalista.

Zsa Zsa nedavno pokazala dečka

Hrvatski izbor pjesme za pjesmu Eurovizije – Dora 2024. godine neće se održati u Opatiji, potvrdili su iz Grada Opatije. “Vezano uz manifestaciju Dora, možemo potvrditi da smo usmenim putem od strane Hrvatske Radio Televizije informirani da HRT nije u mogućnosti organizirati Doru 2024. u Opatiji te da će HRT, kao nositelj projekta, o tome dostaviti pisano očitovanje Gradu Opatiji, te uskoro izdati službeno priopćenje za javnost i najaviti ovogodišnji događaj”, odgovor ja iz Grada Opatije na upit hoće li se ova glazbena manifestacija održati u Opatiji, prenosi Novi list. OVDJE pogledajte tko su izvođači za Doru ove godine.









Podsjetimo, Zsa Zsa je nedavno objavila video u kojem pokazuje kako slavi Novu godinu u zagrljaju svog dečka Antonija Kratofila. Ona svog dečka rijetko pokazuje na društvenim mrežama, a dugo je i skrivala njegovo ime. Tek nakon nekog vremena otkrila je da je on brat blizanac Filipa Kratofila, partnera Lane Jurčević.









‘Sve primam k srcu’

“Sretna, uspješna, puna zdravlja i ispunjena predivnim trenucima, takvu vam 2024. želim! Svima nama! I mir i čistu ljubav!”, napisala je u opisu svog videa u kojem je sa šampanjcem u ruci uz pratnju vatrometa ljubila svog dragog za ljepši ulazak u Novu godinu. Iako trenutno ima sreće u ljubavi, jednom se prilikom dotaknula i nešto ozbiljnije teme, koja se odnosi na njezin prestanak pjevanja u periodu od godine dana pa je za Story otkrila da je razlog kompliciran.

“Primilo me, jednostavno sam prestala pjevati. Godinu dana nisam voljela pjevati, nisam pronalazila nikakvu utjehu u tome, nikakvu inspiraciju. Ne znam kako je to uopće moguće s obzirom na to da mi je to sve na svijetu, ali evo. Zapravo mislim da je to sve povezano sa svim ovim što se oko nas događa, ja sam hipersenzibilna i sve primam k srcu, tako da nisam vidjela smisao u tome da ja sad nešto pjevam. Ali evo sad se vraćam svemu tome. Mislim da je vrijeme konačno da objavim neki album, ja sam već sedam godina na sceni i nemam album, mislim sramota. Tako da to mi je sad cilj definitivno”, rekla je