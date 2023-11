Domaća pjevačica objavila potresnu snimku, spomenula Boga: ‘Nisam osjećala noge’

Autor: I.D.

Naša pjevačica Nika Antolos (34), članica grupe Feminnem, objavila je snimku na Instagramu koja je nastala u razdoblju kad joj je bilo najteže. Bilo je to prije četiri godine, Niki je tada dijagnosticirana multipla skleroza, bolest zbog koje nije osjećala noge, ni vidjela na lijevo oko te je jako smršavjela.

Na videu pjevačica pjeva Hallelujah hit Leonarda Cohena, uz snimku je napisala i tekst: “Aleluja! Prije 4 godine, otad ni traga multiploj sklerozi. Iz bolesti On me izbavi! Oprostite na neuglednu izdanju, ali vjerujte mi otada o izgledu ne razmišljam previše…”





‘Neki se moraju smočiti da ti povjeruju’

Ovdje bila sam slomljena, svježe dijagnoze, nisam osjećala noge ni vidjela na lijevo oko, vrtilo mi se, smršavila previše u premalo dana, ali znala sam da On ima veći plan. Svaka patnja ima smisao, ne odmah, ne odmah, ali u jednom ga uvidiš.

Znala sam da ću ozdraviti, samo nisam znala kako. I tako On mi poslao da kroz tu moju sestru zdravlje mi vrati na slavu Svoju. Razumijem da neki ne razumiju, to se doživjeti mora, ne ide “ovako”.

Neki se moraju smočiti da ti povjeruju kad kažeš da će kiša, drugi ponesu kišobran, to nije na nama… Želim vam svima blagoslovljenu srijedu i radosti u Gospodinu u bilo koje doba života”, napisala je Nika.









‘To je neprestano boljelo’

Podsjetimo, pjevačici je u ranoj mladosti dijagnosticirana teška autoimuna bolest, multipla skleroza. “Čudno zvuči, ali sama sam je našla. Sama sam otišla na MR glave i vratne kralježnice i našli smo lezije. Onda sam našla neurologa koji je potvrdio da je bila leđna, spinalna funkcija i kortići i sve ostalo što to prati,” prisjetila se Nika tog perioda.

“Imala sam početni strah u smislu hoće li to tako strašno boljeti i dalje. I je, boljelo je i dalje. To je neprestano boljelo. Moja je bila takva da sam izgubila vid na lijevo oko, noge nisam osjećala, imala sam nenormalne konstantne bolove. Sijevajuće! Tako bih to najbolje objasnila,” pojasnila je tada.

Danas se, na sreću, osjeća puno bolje, te je otkrila kako ima normalnu prehranu i redovito vježba. Priznala je da se i dalje drži preporuka kako bi spriječila da se virus opet rasplamsa, pa tako ne smije konzumirati gluten, laktozu, kazein, šećer, i jaja.