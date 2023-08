Domaća pjevačica dugo se borila sa strahovitom bolesti, stvari su danas drukčije: ‘Imala sam nenormalne bolove’

Autor: Dnevno.hr/F. P.

Hrvatska pjevačica Nika Antolos (34), bivša članica poznate grupe Feminnem, medijima je već dobro poznata radi svojih zdravstvenih problema. No svojom novom objavom na društvenim mrežama pokazala je kako je jača od bolesti.

Nika je putem Instagrama objavila fotografiju na kojoj pozira u dvodijelnom kupaćem kostimu. Time je istaknula svoju vitku liniju i preplanulu put. “Svake godine bar jedan dogodi se bijeg sa zagužvane plaže,” započela je pjevačica u opisu.

“Sad je već par godina obavezno kupanje na skrivenim plažama, pa da makar i na jedan dan zovemo je svojom. Uz Olivera u zvučnicima, s dinjom na tanjuru i soli u kosi život drukčije je boje…” dodala je Nika. Uz fotografiju je fanovima također otkrila kako ljeto provodi u Malinskoj na otoku Krku.

Život sa teškom dijagnozom

Komentari ispod objave bili su prepuni komplimenata njenih oduševljenih fanova. “Ti si morska predivna vila”, “K’o Barbie izgledaš”, “Afrodita”, “Prelijepa si”, “Top Nika”, “Ti si prekrasna”, samo su neki od komentara.

Ova mlada pjevačica nedavno je gostovala u emisiji ‘Zdravlje na kvadrat’, gdje je otkrila kako se osjeća ovih dana. “Super! Ponavljam jedne te iste rečenice, ali da drugo kažem, lagala bih. Ja sam posljednje tri godine bolje nego što sam bila s 18 godina,” izjavila je, prenosi Večernji list.

Podsjetimo, pjevačici je u ranoj mladosti dijagnosticirana teška autoimuna bolest, multipla skleroza. “Čudno zvuči, ali sama sam je našla. Sama sam otišla na MR glave i vratne kralježnice i našli smo lezije. Onda sam našla neurologa koji je potvrdio da je bila leđna, spinalna funkcija i kortići i sve ostalo što to prati,” prisjetila se Nika tog perioda.









“Imala sam početni strah u smislu hoće li to tako strašno boljeti i dalje. I je, boljelo je i dalje. To je neprestano boljelo. Moja je bila takva da sam izgubila vid na lijevo oko, noge nisam osjećala, imala sam nenormalne konstantne bolove. Sijevajuće! Tako bih to najbolje objasnila,” pojasnila je.

Danas se, na sreću, osjeća puno bolje, te je otkrila kako ima normalnu prehranu i redovito vježba. Priznala je da se i dalje drži preporuka kako bi spriječila da se virus opet rasplamsa, pa tako ne smije konzumirati gluten, laktozu, kazein, šećer, i jaja.