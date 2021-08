DOMAĆA INFLUENCERICA ISKRENO O POROĐAJU: ‘Vrištala sam kao nenormalna, nisam dobila epiduralnu’

˝Lana je stigla sa stavom. Kao što možete primjetiti˝, stoji u opisu urnebesne fotografije gdje beba pokazuje srednji prste, a kojom je jedna od najpoznatijih domaćih influencerica, Zagrepčanka Maša Zibar otkrila kako su ona i partner Luka Cerovina u utorak postali roditelji djevojčice kojoj su nadjenuli ime Lana. Malena je na svijet stigla u KB ˝Sveti Duh˝, a nakon što su se prvi dojmovi slegnuli, influencerica je odlučila ispričati i svoje iskustvo porođaja.

˝Krenulo je u ponedjeljak, 16.8. u 21 sat. Bolovi u donjem dijelu trbuha, kao malo jača menga. Širili su se na donji dio leđa. Prvo svakih 15 minuta, a onda su se pojačali na svakih pet, a bol je bila kao u najjačoj mengi, dakle, podnošljivo. Bol traje minutu do minutu i pol. Otišla sam na Sveti Duh oko 23.30 sati, nisam bila ništa otvorena pa su me poslali da doma odradim trudove dok ne postanu jači. Otišla sam doma i onda je sve skupa počelo biti intenzivije˝, započela je influencerica koja je tu večer, nažalost, u trudovima osjetila i potres koji je oko 2 sata u noći ponovno zatresao grad. Kako je dalje pojasnila, oko 5 ujutro su bolovi bili toliki da je bilo vrijeme da se vrati u bolnicu.

˝Klistir, priključe te na CTG i ništa, čekaš u bolovima da se otvoriš 10 cm kada si spremna za izgohn djeteta. Ja sam bila dogovorila epiduralnu, no dogodilo se to da sam se unutar 45 minuta s tri centimetra otvorila do 10 i više mi nisu stigli dati. Srećom, izgon je trajao možda pet do deset minuta. I tako je Lana stigla nakon 14 sati trudova i deset minuta izgona˝, ispričala je Maša te dodala kako, iako su planirali, tata ipak nije bio prisutan na porođaju upravo zbog toga što ih je kćerkica sve iznenadila dolaskom u terminu kada je ona to željela.

Također, unatoč ˝vrištanju kroz izgon u kojemu samu sebe nije prepoznala˝, Maša je s pratiteljima podijelila i kako oporavak nakon porođaja prolazi u redu, a zahvalila se i osoblju KB ˝Sveti Duh˝ jer je, kako tvrdi, prezadovoljna kako je sve izgledalo i funkcioniralo. Mama i beba trenutno se nalaze u bolnici, a sudeći prema objavama, tata Luka s nestrpljenjem iščekuje njihov dolazak kući.