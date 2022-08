DOMAĆA GLUMICA NA GODIŠNJEM ODMORU: ‘Kad muževi padnu, znate kako je, ni prirodan porod bez epiduralne nije ništa kako je njima tužnicima’

Autor: Dnevno.hr/Š. P.

Glumica Marijana Mikulić na društvenim mrežama gotovo svakodnevno dijeli detalje obiteljskog života sa suprugom i trojicom sinova. Ovog puta na red je došao detaljni opis njihova godišnjeg odmora kojeg su obilježile – crijevne viroze.

“Odmor, to jest more s djecom, kakav odmor, nije to odmora vidilo. Al’ eto, ajde, more s djecom. Dan prvi dva i po sata na granici, ukupno osam sati vožnje. Dan drugi uživancija punim, samo par fotki, da imam za objavu”, započela je Mikulić.

“Dan treći, dvoje djece složila crijevna viroza koja je krenula povraćanjem jednog usred večere u restoranu. Dan četvrti, jedan se oporavio drugi malaksao. Dan peti, drugi ko nov, onaj prvi opet malaksao, pao je i muž. A kad muževi padnu znate kako je, ni prirodan porod bez epiduralne nije ništa kako je njima tužnicima”, napisala je glumica.





“Dan šesti kupi prnje – dosta mi je odmora! Prati posteljine, i rigoleta, i da ne nabrajam šta sve ne-mogu i doma, ne moram za to biti u vili s bazenom u Crnoj Gori”, primijetila je.

“A kako protječe vaše ljetovanje, odmor, more s djecom, psima, mačkama? Nadam se da ste bolje sreće nego ja ove godine”, zaključila je svoju novu objavu.

U komentarima su joj se javili brojni roditelji sa sličnim problemima, a neki su istaknuli da može biti sretna jer joj se sve to barem dogodilo – u vili.