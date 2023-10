Domaća dizajnerica otkrila kakvo je stanje s vjenčanicama u Lijepoj Našoj, evo što vole Hrvatice

Autor: I.D.

U emisiji “Kod nas doma” na HRT-u, uspješna dizajnerica Aleksandra Dojčinović (42) je u četvrtak razgovarala s Barbarom Kolar.

Tijekom razgovora, Dojčinović je istaknula veliki uspjeh svog modnog brenda Lei Lou, koji je nedavno dobio priznanje u prestižnom modnom časopisu Vogue. Također je otkrila da je trenutno trudna i da će uskoro postati majka, što je posebno sretna vijest za nju i njezinog partnera Tomislava Madžara, s kojim je u vezi već sedam godina.

Nedavno je dobila važno priznanje

Iako obično izbjegava javno govoriti o svom privatnom životu, Aleksandra je na početku razgovora podijelila svoje oduševljenje činjenicom da je njezin dizajn prikazan u rujanskom izdanju uglednih američkog i britanskog izdanja Voguea.





“Imamo suradnju koja traje nekih 12-13 godina. Ove se godine naš veliki cvijet, remen, pojavio u oba izdanja”, rekla je Dojčinović.

Otkrila je i da je do Voguea došla zahvaljujući mreži ljudi koju stvara već godinama i da je to sve “čista matematika” te da nema puno veze sa srećom. Progovorila je i o nedavnom otvorenju butika s vjenčanicama Le Concept by Alex u Zagrebu. Istaknula je i kako se vjenčanice ne kupuju na način da se uđe u dućan i kupi već da je riječ o pomno planiranoj kupnji koja zaslužuje i takav tretman.

“Treba rezervirati termin kako bi osobe imale svoju privatnost. U Hrvatskoj se vjenčanice mogu i iznajmiti”, dodala je i istaknula da Hrvatice preferiraju bijele vjenčanice unatoč tome što je po mišljenjima brojnih modnih stručnjaka taj dan sve dopušteno.

Dojčinović će uskoro predahnuti od posla i to zbog najljepšeg mogućeg razloga. Naime, za dva mjeseca prvi put postat će majka.









“Ne znam još hoću li se brzo nakon poroda vratiti na posao”, rekla je dizajnerica i dodala kako je sigurna u svoj tim i da on dobro funkcionira.









Podsjetimo, krajem lipnja vijest o trudnoći dizajnerice objavljena je u Večernjem listu. Ni ona ni njezin partner tada nisu željeli otkrivati više detalja s obzirom na to da svoj odnos nastoje držati podalje od medija. Njihovo prvotno prijateljstvo s vremenom je preraslo u ljubav u kojoj se oboje međusobno podržavaju, ne samo privatno već i na poslovnom putu koji grade.