Dok mu je očuh umirao u podmornici, on se svađao s poznatom repericom i ‘nabacivao’ djevojkama

Dok je cijeli svijet posljednjih par dana strepio nad sudbinom ljudi u nestaloj podmornici, posinak poginulog britanskog milijardera Hamisha Hardinga, svoje je vrijeme provodio na Twitteru.

Naime, Brian Szasz nedavno je razbjesnio javnost jer je bio na koncertu i svađao se po društvenim mrežama, sve dok je njegov očuh umirao u dubinama Atlantika. Njegove objave su preko noći postale viralne, a onda je njegov profil odjednom nestao. No, kako to inače biva, što jednom objavite na internetu, zauvijek ostaje na internetu.

U ponedjeljak, samo nekoliko sati nakon što je na svom Facebook profilu podijelio članak o njegovom nestalom očuhu, Brian je objavio niz fotografija i videa s koncerta njegovog najdražeg benda.

”Možda je neukusno biti ovdje, ali moja obitelj bi željela da budem na nastupu Blink 182 jer je to moj omiljeni bend i glazba mi pomaže u teškim vremenima”, napisao je Brian nakon odlaska na koncert.

Nakon što se vratio s koncerta, Brian je na Twitteru podijelio polugolu sliku Only Fans influencerice kojoj je poručio da mu ‘sjedne na facu’.

Nedugo nakon toga, uslijedila je i svađa s repericom Cardi B, koja mu je zamjerila što je otišao na koncert dok mu je očuh izgubljen u Atlantiku.

