Dok je Toše Proeski bio na sceni nije slutio na ovo: Evo tko ga je ‘zamijenio’ u obitelji

Autor: Dnevno.hr/F. P.

Iako je od njegove smrti prošlo 16 godina, makedonski slavuj Toše Proeski i dalje je neprežaljen. Mnogi ga se i danas sjećaju s tugom, lamentirajući kako je sa svojih 26 godina otišao daleko prerano. I svjetski mediji zamijetili su njegov neosporan talent, pa ga je tako svojedobno BBC prozvao ‘balkanskim Elvisom Presleyjem’.

No ako je suditi po onima koje je ostavio iza sebe, čini se kako je na nekoga prenio svoju ljubav prema glazbi. Riječ je o njegovom nećaku, Kristijanu Risteskom, koji je sa samo devet godina sa ujakom snimio duet ‘My Little One’. On je također bio uvršten i na Tošin album ‘The Hardest Thing’, jedini njegov album na engleskom jeziku.

Prije par godina Kristijan je radio sa Tošinim suradnikom, jednim britanskim producentom, koji mu je napisao pjesmu ‘We Are Blood’. Za nju je prije pet godina na YouTubeu objavljen i spot, ispod kojeg su se stale nizati nebrojene pohvale. Prema komentarima, čini se kako slušatelji smatraju da Toše ima dostojnog nasljednika.

“Duboka tuga, a ujedno i ponos”

“Što reći kad su emocije ovoliko pomiješane… Tolika duboka tuga, a ujedno i ponos. Divno zvučiš Kristijane, zaista. Imaš NJEGOVU energiju. Hvala što nam daješ jedan dio Toše, a isto tako i što si opet samo svoj i jedinstven… Toše je uvijek u mojim molitvama, a tebi želim svu sreću ovog svijeta”, ističe se jedan komentar.

“Tvoj ujak je sigurno ponosan na tebe, bravo Kristijane”, “Ponosna sam što si svom ujaku posvetio pjesmu”, “Vjerujem da te ujak čuje negdje odozgo i ponosi se tobom”, “Meni suze pošle… Svaka ti čast”, “Za ovako nešto moraš biti jako snažna ličnost”, “Voljet ćemo uvijek Tošeta i radovati se tvojim pjesmama”, “Bravo Kiki, samo naprijed”, pisali su ostali fanovi.

Od tada je Kristijan već nekoliko puta nastupao po raznim gažama. Jasno je to po objavama na njegovom Instagram profilu, gdje ima gotovo sedam tisuća pratitelja. Svojedobno je o vezi između ujaka i nećaka progovorila Tošina sestra Dora, rekavši kako njen brat nije želio nećaka stavljati pod svjetla reflektora.









Majka ga je pitala zašto nije zvao Kristijana

“Toše i Kristijan bili su jako vezani. On mu je usadio ljubav prema glazbi, učio ga da svira i pjeva. Ipak, nikada nije želio nećaka eksponirati u javnosti. Sjećam se kada je snimao spot za pjesmu ‘Moj svet’ namijenjenu UNICEF-u u kojemu se pojavljuju mnoga djeca. Naša majka ga je pitala zašto ne pozove i Kristijana”, prisjetila se Dora, prenosi Slobodna Dalmacija.

“On je odgovorio: ‘Kristijan je talentiran. Doći će vrijeme kada će se predstaviti javnosti. Za sada ga želim držati po strani, teško je biti dio estrade.’ Moji sinovi Kristijan i Nikola bili su u šoku kad je poginuo, nisu mogli prihvatiti da ga više nema”, zaključila je sestra makedonskog slavuja, jedna od mnogih koja i dalje ne može preboljeti ovaj gubitak.









Tri godine prije smrti, Toše je predstavljao Makedoniju na Eurosong natjecanju. Tamo je nastupio sa pjesmom ‘Life‘, koja ga je plasirala u finale gdje je završio na 14. mjestu. Sami pjevač nije bio zadovoljan svojim nastupom, no u Makedoniji su ga po povratku dočekali sa samim pohvalama i ovacijama.

Listopadsko jutro koje svi pamte

Podsjetimo, tog kobnog jutra 16. listopada 2007. godine, Toše je bio u automobilu koji se vozio po cesti u blizini Nove Gradiške. Uz njega je u autu bila njegova menadžerica Ljiljana Petrović, a automobilom je upravljao Georgij Georgijevski. Njihov Volkswagen Touareg zabio se u stražnji dio kamiona, dok je Toše spavao na suvozačkom sjedalu.

Vozač je zadobio teške povrede glave, a pjevač je nažalost poginuo na licu mjesta. Datum 17. listopada, kada je održan Tošin posljednji ispraćaj, proglašen je nacionalnim danom žalosti u Makedoniji. Na dan 9. travnja 2019. godine, sportski stadion ‘Filip II’ preimenovan je u njegovu čast, te nosi ime ‘Nacionalna arena Toše Proeski’.