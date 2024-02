Dodijeljene nagrade Zlatni studio, proglašena najbolja TV emisija u Hrvatskoj

Održana je sedma godišnja dodjela medijskih nagrada Zlatni Studio, koja se ovaj put održala u HRT-ovom studiju ‘Antun Marti’. Svečanost je bila glazbeno obogaćena nastupima Tatjane Cameron Tajči, Nine Badrić, Petra Graše, Jasne Zlokić i drugih značajnih glazbenika naše scene, a prijenos je bio na HTV1.

Večer je bila ispunjena sjajem i glamurom, vođena od strane Jelene Glišić i Igora Kovača, uz pomoć Pike Bodljića (Mario Petreković).

U kategoriji filma, Tihana Lazović je osvojila nagradu za najbolju glumicu za ulogu u filmu ‘Samo kad se smijem’, dok je Slavko Sobin dobio nagradu za ulogu u istom filmu. Najbolji igrani film je bio ‘Dnevnik Pauline P.’ redatelja Nevena Hitreca.

‘Najbolji od najboljih’

Barbara Kolar s Top radija je dobila priznanje za najbolji radijski glas, a Radio Sljeme je proglašen najboljom radijskom postajom. U kazalištu, Ružica Maurus je dobila nagradu za najbolje novo lice, dok su Jelena Miholjević i Filip Šovagović osvojili nagrade za najbolje glumce. Najbolja kazališna predstava prema izboru čitatelja bila je ‘San Ivanjske noći’.

RTL-ov ‘Život na vagi’ je osvojio nagradu za najbolji televizijski reality show, dok je HTV-ova serija ‘Šutnja’ proglašena najboljom domaćom TV serijom. Zoran Šprajc je dobio nagradu za najboljeg televizijskog voditelja. Šprajc je izjavio da je ovo njegova 30. godišnjica te da je prije točno toliko godina prvi put kročio kroz ista vrata kroz koja su danas ušli svi prisutni. Istaknuo je da nikada nije ni sanjao da će osvojiti više Zlatnih Studija od Petra Graše.

U glazbenom svijetu, triljski reper Grše je dobio nagradu za novo lice, a pjesma godine je bila ‘Nemoj’ Nine Badrić i Petra Graše. Severina je proglašena pjevačicom godine, a Damir Urban pjevačem godine. Zlatan Stipišić Gibonni je dobio nagradu za koncert godine.

Severina pohvalila novinare

“Dobra večer svima. Nisam planirala doći večeras jer su me zadnjih dana ljudi gledali kao da sam se vratila iz mrtvih. No, Tomica mi je rekao da će biti tu fini ljudi, to je moj svijet. Zahvaljujem vam na podršci. Pozornica je moj svijet, a ne sudnica. Upitala sam ljude kako sam se našla u zadnjem krugu, možda su ljudi glasali iz sažaljenja. No, rekli su mi da je glasanje završilo prije nego što se to dogodilo”, počela je Severina.

“Hvala vam svima na podršci. Molim vas, veliki pljesak prije svega za Ninu Badrić, ona zna zašto. Ako jedna profesija donosi čistu radost, to je glazbena. Ja sam u zadnje vrijeme samo fan informativnih emisija, pratim što se događa u našoj državi, ali ono što sam pročitala i čula ne obećava. Stoga, dajte pljesak za informativne novinare koji obavljaju svoj posao”, zaključila je.









Na kraju, dvije nagrade za životno djelo su uručene – novinaru Goranu Miliću i glazbenoj divi Terezi Kesoviji.