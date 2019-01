DODIJELJENE DRUGE NAJZNAČAJNIJE FILMSKE NAGRADE: Zlatni globus dobili su i oni koji se tome nisu nadali, pogledajte o kome je riječ

Na gala-večeri u Los Angelesu u nedjelju navečer su dodijeljene tradicionalne nagrade Zlatni globusi, druge najznačajnije mainstream filmske nagrade, odmah iza Oscara

Zlatni globus (Golden Globe) je američka filmska nagrada koja se dodjeljuje filmskim, a od 1970. i televizijskim uradcima jednom godišnje tijekom formalne večere, piše Tportal.

U kategoriji najboljeg filma – drame pobijedio je Bohemian Rhapsody, a glavni protagonist tog filma Rami Malek dobio je nagradu za najboljeg glumca za izvedbu Freddya Mercurya. U kategoriji glumica slavila je Glenn Close za The Wife, iako se očekivalo da će to priznanje pripasti Lady Gagi.

U kategoriji najboljeg filma komedije ili mjuzikla pobijedio je Green Book, Christian Bale (Vice) je najbolji glumac, a Olivia Colman (The Favourite) glumica.

Nagradu za najboljeg redatelja dobio je Meksikanac Alfonso Cuaron za film Roma, koji je proglašen i za najbolji strani film. Najbolju sporednu ulogu ostvario je Mahershala Ali u Green Booku i Regina King za If Beale Street Could Talk.

Kod televizijskih nagrada najbolja drama je serija The Americans, a komedija The Kominsky Method. Richard Madden (Bodyguard) i Sandra Oh (Killing Eve) dobili su nagrade za najbolje glumce kod dramskih ostvarenja, a Michael Douglas (The Kominsky Method) i Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel) kod komedija ili mjuzikla.

Golden Globe za životno djelo, koja nosi ime Cecil B. DeMille, dobio je Jeff Bridges, slavni The Dude u filmu The Big Lebowski iz 1998. godine.

Surprised about Glenn Close’s #GoldenGlobes win? So was she! Find out her first thoughts about winning Best Actress for The Wife in this backstage interview. pic.twitter.com/RGQp2nkx8E

— Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 7, 2019