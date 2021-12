‘DOBIVAM PISMA IZ REMETINCA!’ Andrija Jarak odradio ‘vatreno krštenje’ na RTL-u, Šprajcu je obećao da ‘neće pucati na njegovo mjesto’

Autor: I. D.

Nakon kratkog skeča kojim su se momci trudili zabaviti gledatelje RTL-ovog “Direkta”, Andrija Jarak je ušetao u studio Zorana Šprajca, a Jarak ga je odmah zaskočio komplimentom.

‘Lijepo ti stoji žuti mikrofon, rekao mu je, na što je Jarak smijući se odgovorio: ‘ Da, duguljast je kao i ja’.

Nakon dirljivog susreta, Jarak je otkrio još priča i planova kojiu ga vežu za zloglasni zagrebački zatvor.

‘Neki mi pokušavaju uzeti Remetinec. Ako se tamo oformi aleja velikana, tamo ću dobiti svoj otisak’, našalio se Andrija koji je nedavno s Nove TV prešao na RTL..

Transfer je tek kratko prokomentirao: ‘HTV, 17 godina Nova TV, sad RTL. Sudeći po prvom danu svi su me lijepo dočekali, ako zanemarimo ovo tvoje – jer nisam dobio ni čašu vode, zadovoljan sam i neka se tako nastavi’.

A nastavit će, čini se, stizati i čestitke koje mu, kaže, redovito stižu iz ćelija.

‘Nikad ne dobijem poklone jer novinari prate određeni sektori, a moj sektor je Remetinec tako da iz njega dobijem pisma. Nisu ljubavna, ali nisu ni daleko’, priznao je.

‘Nekad ti je fora, nekad ti je manje fora’

Komentirao je novinar i kletvu ‘dabogda ti Andrija Jarak izvještavao ispred kuće’, koja u širu uporabu ušla zbog njegova izvještavanja s mjesta nesreća.









‘Ima fora kad dođem negdje, kažu jesi čuo kletvu. Kažu mi kod nas u selu kažu to. Prati me to i navikneš se. Nekad ti je fora, nekad ti je manje fora, ali to je kao neki pakung koji nosiš sa sobom’, kazao je.

Otkrio je Jarak i kakvu emisiju sprema RTL-ovim gledateljima. ‘Namjera je da u goste pozivamo ljude koji su svaki na svoj način obilježili zadnjih 30 godina hrvatske nezavisnosti, ljude koji nisu često u eteru’, kazao je te dodao da će dovoditi mlade ljude koji su napravili nešto, te dodao: ‘Pokušat ćemo otvoriti eter ljudima koje ne možeš baš vidjeti svaki dan negdje da iskaču iz paštete. Dati priliku mladim ljudima da kažu kako vide budućnost Hrvatske, koji imaju nešto za ponuditi’.

‘Dakle, neke pozitivne priče, pokušavaš oprati ove grijehe iza sebe’, nasmijao se Šprajc, na što je njegov gost tek šturo odgovorio: ‘Naravno, ako se dogodi nešto veliko, istrčat ćemo na teren.’

Obećao je na kraju Šprajcu i da neće ‘pucati’ na njegovo mjesto.









‘Teško je uzeti tvoju stolicu. Ti to radiš jako dobro’, rekao je i umirio voditelja koji mu je potom prepustio odjavu emisije.