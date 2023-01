‘DOBILI SMO ŠAMAR, NEOPISIVO SAM TUŽNA’ Jelena Rozga objavila loše vijesti i ne skriva razočaranje: ‘Užasno mi je žao’

Autor: Dnevno.hr/K. V.

Jelena Rozga već je desetljećima u vrhu hrvatske estrade, a povodom velikog koncerta u splitskoj Spaladium areni gostovala je na Radio Dalmaciji. Koncert se trebao održati 11. veljače, no u studio je donijela loše vijesti.

“Drago mi je što sam s vama, iako ne dolazim s dobrim vijestima”, započela je Rozga intervju pa objavila kako se njezin dugoočekivani koncert otkazuje zbog zatvaranja dvorane.



Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Jelena Rozga (@rozgajelenaofficial)

“Užasno mi je žao, ne mogu vam opisati koliko sam htjela koncert u svome gradu, ali evo, svojim fanovima mogu reći da će koncert sigurno ove godine biti u Splitu – u mom najdražem gradu, gradu u kojem sam rođena, u kojem su svi moji dragi ljudi, moji roditelji. Nešto ćemo napraviti ove godine, tome se jako veselim i od toga ne odustajem! Sve informacije ćete prvi saznati.”

Pogledajte ovu objavu na Instagramu.





Objavu dijeli Jelena Rozga (@rozgajelenaofficial)

Jelena je bila prva žena koja je to dotičnu dvoranu napunila, i to prije 12 godina. Danas joj teško pada to što takvo nešto neće moći ponoviti: “Ne mogu opisati koliko mi je žao! Čak smo uspjeli da i datum bude isti kao prije 12 godina i sve se lijepo posložilo. Dobili smo udarac, šamar, ne mogu opisati koliko sam tužna! Toliko smo radili na ovom projektu, u Zagrebu je zaista bilo spektakularno. Oni koji su bili sigurno će se složiti, ali sve ćemo napraviti da i moji Splićani dožive takav spektakl!“









Kupljene ulaznice mogu se već sutra vratiti na prodajno mjesto, gdje će kupci dobiti povrat novca. Povrat sredstava za kupljene ulaznice na Eventimu bit će iniciran od njihove strane do 11.02.2023, a nije potrebno slati zahtjev za povrat.