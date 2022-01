‘DOBAR SAM U SEK*U I KARIZMATIČAN’ Pernar stao u obranu svoje časti pa objasnio kakvu ženu traži: ‘Živim u paralelnom svijetu’

Ivan Pernar ponovno je došao u fokus javnosti nakon što se doznalo da dane provodi na jedrilici skiperice Lexi te da se trenutno nalaze negdje u blizini Karipskog otočja. Osebujna skiperica pritom piše blog, na kojemu je u detalje duhovito opisala bivšeg saborskog zastupnika opisavši ga kao ‘slona u sobi koji ima pamćenje kao ribica’. Primjetila je da Pernar ima problema s koncentracijom, da je ovisan o mobitelu i da se boji paste za zube. Dodala je i kako ‘jede ko konj’ te da je ‘drugi najgori učenik’ koji je kročio na njezinu jedrilicu. O detaljnoj objavio na svom Telegram kanalu oglasio se i sam Pernar, koji je ponovno uspio šokirati određenim stavovima. Ustvrdio je da mu je skiperica ukazala da je jedna vrsta sociopata i egomanijaka koji boluje od ADHD-a (poremećaj manjka koncentracije), no vrlo brzo je za samog sebe rekao da je ‘pametan, šarmantan, visok, zgodan, karizmatičan i dobar u seksu’.

Njegovu objavu pročitajte u cijelosti:

“U suživotu s ovom skipericom, kada provodimo puno vremena zajedno ona mi je ukazala na puno stvari o meni. Jedna od njih je manjak empatije i socijalne inteligencije s moje strane, ja dobro funkcioniram samo u krugu tema koje me zanimaju, tu sam ispred svih drugih. Međutim, u temama koje me ne zanimaju kaskam, ne zato što ih ne mogu razumjeti nego zato što mi se ne da njima baviti. Veli da nemam manjak koncentracije i da mogu imati koncentraciju oštru poput žileta, ali opet, za stvari koje me zanimaju, za one ostale koncentracije i fokusa nema, odnosno slab je.

Isto tako, veli da mi fali emocionalne inteligencije, npr. žena traži da joj daješ vrijeme, da ju razumiješ i da ju slušaš. Ja to nisam bio u stanju jer živim u paralelnom svijetu kojeg sam stvorio oko sebe. U tom svijetu nema puno mjesta za razmišljanje o tome kako se žena osjeća, što želi itd. U mom svijetu misli su fokusirane na teme od mog interesa i apstraktne ciljeve (npr. buđenje kolektivne svijesti). Naravno, što moja žena ima od toga? Što ona ima od toga da 1000, 10.000 ili 100.000 vas promijeni svoj život na bolje? Nju zanima kakav je njen život, a ne to hoćete li vi iz grupe imati punu čeljust amalgamskih plombi, cijepiti svoju djecu ili pušiti.

Kad je prekinula sa mnom, rekla je da nema povratka jer je svjesna da sam ja takav i da se neću promijeniti. Svjesna je toga da ću uvijek usmjeravati energiju na druge umjesto na nju. Ako ikad nađem ženu, to će morati biti žena koja je spremna živjeti u odnosu u kojem nema više od dva sata vremena samnom. A čak i onda (kad npr. šećemo), moje misli lutaju na teme od mog interesa. Naravno, imam ja i puno dobrih strana, pametan, šarmantan, visok, u biti zgodan tip, karizmatičan, mogu masu mobilizirati, ni seks sa mnom nije loš, ali žena normalna želi više od toga. Želi muškarca koji će biti prisutan, koji će umom biti s njom, čije misli će biti usmjerene na nju. Ja to nisam i to je razlog zašto je naš odnos propao.’

‘Trebalo mi je puno vremena da to shvatim i zato mi treba žena koja je slična meni, odnosno koja može autonomno funkcionirati i koja ne traži pažnju. Kojoj treba partner s kojim će dijeliti životni prostor, imati dobar seks i zajedničke teme. Odnos s bilo kojom osobom, koja nije u stanju funkcionirati autonomno od mene, ne dijeli zajedničke interese i traži moje vrijeme za teme koje inače žene zanimaju unaprijed je osuđen na propast’, zaključuje Pernar.