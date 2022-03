‘DO KUDA SMO DOŠLI LJUDI MOJI!’ Poznati RTL-ovac pobjesnio zbog sankcije od 30 dana: ‘Sramite se!’

Autor: T. Š.

Poznati novinar RTL-a, Boris Mišević, požalio se na svom Facebook profilu kako mu je ta društvena mreža uvela sankcije u trajanju od 30 dana, jer je ‘kršio standarde zajednice’. U objavi je detaljno objasnio o čemu je riječ ne skrivajući zgražanje.

“Znači profil mi je upravo pod sankcijama Facebooka na 30 dana jer sam objavljivao fotke Azov bataljuna s nacističkim obilježjima, zato da ljudi vide tko je tko. Dijelite objavu s vaših profila da svi znaju zašto me nema i nisam vidljiv svima. Vidimo se opet za 29 dana normalno. Smrt fašizmu”, poručio je Mišević.

U samo sat vremena njegovu je objavu ‘lajkalo’ preko 700 korisnika ove društvene mreže te su mu upućene brojne poruke podrške.

Facebookova sankcija došla je nakon što je RTL-ovac objavio status u kojem navodi kako mu je onemogućeno objaviti fotografiju postrojbe Azov.

“Znači do kuda smo mi došli ljudi moji. Facebook ne dozvoljava objavu fotografija Azov postrojbe vojske Ukrajine, koji se otvoreno slikaju s kukastim križem i nacističkim obilježjima! I uopće to ne skrivaju. To im je protiv “standarda zajednice”. Štitite fašizam i naciste i to otvoreno. Naravno na Telegramu milijuni ljudi vide te bolesnike, ali FB ih štiti. Zašto?

Jeste li vi svjesni koliko ste daleko otišli. Fašizam je najveće zlo u povijesti čovječanstva. Zaboravili ste to? Konc logore? Jeste i to zaboravili? Sramite se”, napisao je Boris netom prije nego je dobio kaznu od Facebooka.