‘DJEVOJKE POKIDALE ŠATOR KAKO BI DOŠLE DO NJEGA’: Goran Bare o popularnosti i prijelazu u mali trans: ‘Čudan, ali lijep osjećaj’

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Uoči velike rock turneje Goran Bare & Majke tour, legendarni glazbenik je u razgovoru za TOP RADIO progovorio o tome što njegovi fanovi mogu očekivati na nadolazećim koncertima, a progovorio je i u teretu slave.

Prvi nastup velike turneje održat će se u Karlovcu, 6. svibnja 2023. u Dvorani Mladost. O tome što za njega znači ova turneja, Bare je rekao: “Volim takve stvari zato što nije stihijski nego se normalno radi. Inače volim raditi koncerte s bendom. To mi je i posao i nešto najljepše što mogu doživjeti.”

Drugo stanje svijeti i kontrola nad 15 tisuća ljudi

Legendarni roker svojoj je publici povodom koncerata poručio: “Mogu im samo obećati da ćemo dati sve od sebe, da će koncerti biti odlično odrađeni, odlično odsvirani. Naročito, što se tiče mene – odlično odrađeni i da ne strahuju.”





Bare je govorio i o tome što je to što ga najviše ispunjava na koncertima: “Ne mogu to objasniti. Mogu reći samo da je to kao nekakav prijelaz u drugo stanje svijesti, kao nekakav mali trans. Prepušteni ste osjećajima, sjećanjima te pjesme koju pjevate, zašto je takva. Ne mogu to opisati, to je baš čudan osjećaj, ali jako lijep. Kad imate kontrolu nad 10-15 tisuća ljudi – osjećate neku snagu, jakost u sebi.”

Po mnogima najveći rock pjesnik ovih prostora, Bare je stvorio prepoznatljivi glazbeni potpis oko kojeg se okupio veliki broj obožavatelja.

“Lijepo je kad dođete u bilo koji grad i kad osjetite podršku, kad vidite da vas ljudi vole, da tu nema nikakve zle krvi, da ljudi jednostavno vole to što radite iako možda ni ne slušaju vašu glazbu, ali cijene vas kao ličnost -to je jako lijepo”, rekao je glazbenik.

Tri generacije

Bare je poslao i poruku mlađim generacijama koje slušaju rock. “Poručio bih da ako se već opredijele za nešto što ih ispunjava i čime se žele baviti – da nikako ne odustaju od toga. Jer ono što im ljudi govore nekada ne mora biti istina. Ako imaju osjećaj da to što rade – rade zaista dobro nek’ nastave i sigurno će doći do nekih pozitivnih rezultata. Ako osjećate da nešto fali, pokušajte s nečim drugi”, rekao je roker te se osvrnuo i na različite generacije svoje publike:

“Što se tiče publike – to su sad već tri generacije. Kad mi dođe neka djevojčica koja bi se fotografirala sa mnom, kaže da su tri generacije dolazile na moje koncerte i da je zahvaljujući mami i baki došla na koncert.”

“Ne sviramo na Uskrsima, Božićima,,,”

Bare je objasnio zašto njegova rock grupa ne svira na slavljima. “Na našim koncertima je malo drugačije nego kod drugih bendova. Naša glazba nije baš za slavlja, zato ne sviramo na Uskrsima, Božićima, novim godinama.. Naša muzika je malo ozbiljnija, malo mračnija, ne znam jel’ bi pasala.. bolje nek’ se ljudi razvesele uz neke pjesme Miše Kovača i tako”, rekao je roker.









“Mora čovjek imati jaku kičmu”

Prisjetio se Bare i nekih anegdota s koncerata te je odgovorio na pitanje je li svjestan koliko ga publika obožava. “Ne da sam svjestan, nego vidim da je to sve tako. To zna biti jako veliki teret na leđima – jer svatko bi htio dio vas. Ako nije dobro organiziran koncert –nekada ne uspijem izaći na binu jer se toliko ljudi skupi u backstageu da moraju doći redari – jer to je histerija. U jednom malom mjestu gdje smo svirali su neke djevojke pokidale šator na backstage-u gdje smo bili. Htjele su ući unutra.. (…) Ima i takvih događaja, jednostavno, mora čovjek imati jaku kičmu za to sve. Ali to je moj posao i ljubav – dajem ljudima koliko mogu.”, rekao je Bare.

“Normalno da nije mrtav”, poručio je Bare na pitanje o tome je li ova turneja dokaz da rock nije mrtav te je nastavio: “Uvijek će biti bendova koji sviraju i koji su dobri. Mislim da je malo problem u izdavačkoj industriji. Oni su preuzeli nekakve konce. Tim mladim autorima i izvođačima ne daju da se sami izraze onako kako hoće nego im nabacuju nekakve producente koji imaju svoje ideje, a koje baš ne pašu tim bendovima..rekao bih da je više kriza u izdavačkoj industriji nego u rock bendovima. Bendova će uvijek biti i to izvsnih. I sad vjerojatno svira negdje neki bend koji je odličan, a nitko ne zna za njega.”

“Mislim da će to sve doći na svoje kad nas netko naslijedi, kad postanu ovo što smo mi postali. Kad odemo sa scene naći će se neki bend koji će nas zamijeniti bez problema”, zaključila je rock ikona.