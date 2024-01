Djed Joško Vlašić dao uvodne lekcije unuku Mondu: Blanka podijelila fotku iz dvorane

Autor: I.D.

Umirovljena atletičarka Blanka Vlašić iznenadila je pratitelje na Instagramu fotografijom svog sinčića Monda, kojega je dobila sa sportskim novinarom Rubenom Van Guchtom. Malenog plavušana Blanka je fotografirala u društvu djeda Joška, koji je unuku davao prve lekcije na umjetnoj travi na vježbalištu. Na fotografiji se vidi kako se djed i unuk igraju loptama.

Podsjetimo, Blanka je rodila sinčića Monda 8. studenog 2022. godine. Prije nekoliko mjeseci progovorila je o majčinstvu. “Od spavanja u danu do petominutnih vježbi. Oh, kako su se vremena promijenila! Majčinstvo me ojačalo na načine koje nikada nisam očekivala. Sjećam se kada sam pokušavala uhvatiti nekoliko minuta da odspavam dok Mondo spava, a sada u to vrijeme pokušavam ubaciti kratki trening”, napisala je na Instagramu.

Rođeni na isti datum

Naime, Blanka i Mondo su rođeni na isti datum, tako da su zajedno proslavili rođendan 8. studenoga. Bivša atletičarka je tada na Instagramu pokazala dio atmosfere s proslave, a onda je objavila još nekoliko novih fotografija. “Studeni”, napisala je Blanka u opisu. Pratitelje je posebno oduševila obiteljskom fotografijom na kojoj ona i njezin suprug Ruben Van Gucht poziraju s malenim Mondom okruženi balonima.

Objavila je i fotografije s Mondom nastale u Splitu tijekom prošlog mjeseca. Sve u svemu, Blanka se galerijom pohvalila koliko je njen sinčić narastao u godini dana. Tada su mnogi u komentarima čestitali rođendan Blanki i Mondu, a neki su primijetili da mališa ima plavu kosu kao i njegov otac. “Sav na ćaću”, “Sretan vam rođendan, posebno malenom slatkišu”, “Sretan vam bio vaš dan”, neki su od komentara. Podsjetimo, Blanka je rodila sinčića Monda 8. studenog prošle godine. Prije nekoliko mjeseci progovorila je o majčinstvu.

“Rekli smo da zajedničkom životu u Hrvatskoj i Belgiji, da osnivanju obitelji Van Gucht- Vlašić u budućnosti. Da, najvećem daru koji smo do sad dobili u svojim životima, dječačiću koji će biti rođen krajem ove godine i koji nam znači sve na svijetu”, napisala je svojedobno Blanka na društvenim mrežama. Samo nekoliko mjeseci kasnije, odnosno 8. studenog, Blanka je rodila u splitskom KBC-u na vlastiti rođendan. Mondo je bio dugačak 53 centimetra i težak 4500 grama.