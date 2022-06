DJED JE DAVNO ODSELIO U SAD! Amerikanka hrvatskog porijekla proglašena najse*si ženom svijeta: Bivši ju nazvao dro*om zbog onoga što mu je poslala

Amerikanka Paige Spiranac (29), nekad je bila profesionalna igračica golfa, a sada je proglašena najseksi ženom svijeta po izboru magazina Maxim. Rođena je u mjestu Wheat Ridge u američkoj saveznoj državi Colorado, a njezin djed s očeve strane se iz Hrvatske davno odselio u Sjedinjene Američke Države.

Lijepa Paige bila je žrtva internetskog zlostavljanja o čemu je progovorila prije nekoliko godina. Navela je kako je primala prijetnje smrću te kako su ju optuživali da je “seksualizirala golf i prodavala svoje tijelo”.

So @MaximMag named me the sexiest woman alive this year and I’m in disbelief! Thank you Maxim for this amazing honor❤️ pic.twitter.com/1lJgMr7X7E





— Paige Spiranac (@PaigeSpiranac) June 16, 2022