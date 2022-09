‘DIVLJA I SLOBODNA’ Lidija Bačić pokazala svoj i dalje preplanuli ten, pratitelj je ‘bocnuo’: ‘Više voliš viseće banane ili kokos?’

Autor: Dnevno.hr/T. P.

Pjevačica Lidija Bačić ispod palmi je pozirala u crvenom bikiniju u kojem je istaknula svoje istrenirane noge te je otkrila da se osjeća ‘slobodno’.

‘Divlja i slobodna baš kao palmino stablo’, napisala je u opisu objavljene fotografije.



Da je Lille vlasnica jednog od najutreniranijih tijela na estradi – nije novost, no mnoge je začudio njezin preplanuli ten koji, bez obzira na to što smo ušli u novo godišnje doba, još nije izblijedio.

‘Jako si zgodna i lijepa,’ ‘Bome, izgledaš jako seksi i lijepo’ ‘Voliš li više kokos ili viseće banane’, ‘Samo je jedna Lidija’, komentiraju joj obožavatelji.







Bačić voli istaknuti kako ima stas i glas pa je nakon nastupa na prošlom Splitskom festivalu još jednom potvrdila da svoje fotografije na društvenim mrežama – ne uređuje.

‘Ti pusti filteri, ja to stvarno ne razumijem, potpuno te izobliči, ali tko voli, nek’ izvoli. Ja ih nekako ne koristim jer često sam u kontaktu s publikom, pa ja osobno ne bih voljela da se netko iznenadi kad me vidi, da se pitaju jesam li to ja. Više volim taj efekt kad mi kažu da sam uživo još bolja’, izjavila je Lille za Dnevnik.hr