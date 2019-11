DIRLJIVO PISMO PRIJATELJA: Mani Gotovac je teško bolesna, svjesna je da odlazi, ali se ne predaje: Ljubav prema životu i užitcima je i dalje tu

Autor: Dnevno

Velimir Visković posjetio je u bolnici svoju teško bolesnu prijateljicu Mani Gotovac. Poznata spisateljica i teatrologinja je nepokretna i spojena je na infuziju, ali je zadržala vedrinu i ljubav prema životu. Dirljivi post Velimira Viskovića prenosimo u cijelosti.

“Danas je osamdeseti rođendan mojoj prijateljici Mani. U bolnici je, nepokretna, spojena na infuzije, katetere…, gomila cjevčica oko nje.

Ne zavarava se, svjesna je da odlazi. Ali prima to neviđeno hrabro, bez straha. Boli je, ali ne osvrće se na to. Kad dođem, priča mi o moru, o knjigama, o teatru… I o ljubavi… Onome što život čini vrijednim življenja!

Jako je smršavila, ali čudesno je lijepa. Sinoć sam bio kod nje. I rekao joj to. Zasvijetlile su joj oči:

– Vidiš, a nemam ni šminke, nisam se ni počešljala, takva sam, kakva sam!

-Ma, lipa Mani!

-A jesi mi donija ono?

Ono je tamno, Guinnessovo pivo. Poželjela je hladno crno pivo. U četiri ujutro poslala mi poruku.

-Neka bude jako hladno, gori mi utroba, treba mi da je rashladi!

Ne znam koliko je medicinski preporučljivo, ali nije pivo neki ozbiljan alkohol, mislim da je važnije ispuniti joj želju. Dok imamo želja, živimo!

Gledam kako pije pivo, izravno iz konzerve, licem se razlijeva blaženstvo…

-Kako je to dobro, ahhh…

Nestvaran prizor: takva ljubav prema životu, užitak u zadnjim malim zadovoljstvima.

Osjećaj ponosa da je pisala do trena kad je bolest bacila u postelji. Da je okružena pažnjom i ljubavlju svoje Katje, unuka, prijatelja…

Pa sritan ti rođendan, moja lipa prijateljice”, napisao je Velimir Visković