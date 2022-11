DIRLJIVI TRENUCI PJEVAČKOG PARA Marco Cuccurin iznenadio novim detaljima: ‘Ni sa kim nisam osjetio ovakvo nešto kao s Mijom’

Autor: Dnevno.hr/K. V.

U sinoćnjoj emisiji “Kod nas doma” voditeljica Iva Šulentić ugostila je ovogodišnje pobjednike natjecateljskog showa “Zvijezde pjevaju”. Marco Cuccurin i Mia Negovetić prošle su subote još jednom osvojili publiku svojim nastupima te odnijeli pobjedu Matei i Bojanu, koji su prošli prvu fazu finala, za razliku od Jelene i Prlje.

Marco i Mia još uvijek sabiru dojmove i ne nalaze puno riječi osim riječi zahvale svima koji su im omogućili predivna dva mjeseca. “Još uvijek smo bez komentara, dojmovi se još nisu slegli kompletno. Svima kažemo isto jedno od najljepših iskustava u životu”, kazala je Mia, a Marco je dodao: “Hvala svemiru što nas je spojio. Ni sa kim nisam osjetio ovakvo nešto kao s Mijom.”



Podijelili su s gledateljima neke detalje s proslave. Zabavili su se s cijelom produkcijom, žirijem i natjecateljima, a našalili su se kako se, kao pravi uzorni mladi ljudi, nisu napili. Ono što je Marco istaknuo kao posebno jest trenutak s natjecateljicom Mateom, “za koju se priča da nema emocija“. “Ona ih samo nije htjela pokazati. Zagrlila me i rekla da joj je drago što mi je HRT dao ovakvu priliku i da podržava što je nešto drugačije pobijedilo.”

Marcu je ovaj projekt donio puno više od pobjede u showu. Osim divnog prijateljstva s Mijom, zbližio se s najbližima, za što je siguran da se ne bi dogodilo da nije sudjelovao. “Nikada me otac dosada nije javno podržao. Moj djed, koji me također nije podržavao, nazvao je tatu i pohvalio me te rekao da nastavim pjevati.” Oboje su se složili da je ovo prava pobjeda života. “Pobjeda mi je donijela obitelj na okupu”, sretno je rekao Marco.









Svima je već poznato da su Marco i Mia bili cimeri proteklih tjedana, a Mia je istaknula kako nije samo on naučio od nje, već je i ona imala mnogo toga za naučiti. “Jako mi je drago da sam ja bila ta koja će mu pomoći da se razvije u glazbenom smislu, i to u tako kratkom roku. Iz emisije u emisiju smo otkrivali nešto novo. Prihvatio je svaki savjet”, kazala je ponosna mentorica.

Marco se pohvalio da je konačno naučio pjevati iz dijafragme, a za to mu je trebalo sedam tjedana. Sada, s novom vještinom, zasigurno nastavlja dalje, a prvu pjesmu koju će u budućnosti pjevati napisat će mu i uglazbiti upravo Mia. Njihova buduća suradnja je neupitna, no od Dore ništa za ovu godinu. “Na Doru nisam planirala ići neko vrijeme i želim završiti svoj prvi kantautorski album”, rekla je Mia, a Marco, koji je tijekom showa dobio dvije ozbiljne ponude, također će Doru zasada odgoditi.