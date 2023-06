DIRLJIVA PORUKA! Kiki Rahimovski emotivnom objavom obilježio očev rođendan: ‘Zapjevaj sa mnom danas!’

Autor: Dnevno.hr/F. P.

Pjevač Kristijan Kiki Rahimovski novom objavom na Instagramu obilježio je rođendan svojeg oca, neprežaljenog Akija Rahimovskog. Ovaj legendarni frontmen Parnog Valjka napustio nas je početkom prošle godine, a danas bi navršio 68 godina.

“Tata, sretan ti rođendan. Odmori se od onih koji su te umorili. I zapjevaj sa mnom danas. Ja hoću onu koju ti voliš. Nedostaješ… Tvoje dijete kreten,” napisao je Kiki u emotivnoj objavi uz Akijevu fotografiju.



Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Kiki Rahimovski (@kiki_rahimovski)

“Nedostaje svima nama. Ponekad mu zapalim svijeću u crkvi”, “Aki zauvijek u srcu”, “Neka te anđeli čuvaju“, samo su neki od komentara Kikijevih pratitelja koji još uvijek nisu preboljeli ovaj gubitak.

Podsjetimo, Kristijan je nakon Akijeve smrti za makedonske medije progovorio o pomalo turbulentnom odnosu sa ocem. “Nekim dijelom i moja krivica, nekim dijelom i krivica malog mog tate ludog”, rekao je. “Tata i ja nismo imali klasičan odnos oca i sina zbog koncerata. Ja sam svirao, on je svirao… Nismo imali klasičan odnos da se svaki dan čujemo i to.”

‘Povezali smo se zadnjih godina’

Priznao je da su Aki i on imali dosta trzavica radi glazbene karijere. “Meni je bilo jako teško shvatiti u to vrijeme kako možeš vidjeti tatu na TV-u… Ali kako sam se počeo baviti glazbom, i ja sam počeo raditi greške kao tata. Shvatiš da to nije tako lako,” rekao je tada.









“Mi smo zadnjih godina izgradili divan odnos, povezali se… Mediji su potencirali te neke stvari, ali ne moraju ljudi sve znati. Želim da svi znaju da smo se jako voljeli,” iskren je bio Kiki.