Dino Rađa: Imam jedno dijete čiji je otac poginuo u ratu prije nego što se on rodio u Vukovaru. On je moj ponos

Autor: Dnevno

Dino Rađa sinoć je bio gost Tončice Čeljuske u emisiji HRT-a “U svom filmu”. Legendarni košarkaš iznio je niz zanimljivih detalja o svom sportskom putu, no isto tako i neke dosad nepoznate detalje. Tako je otkrio kako se 27 godina brine o jednom dječaku čiji je otac poginuo u ratu.

“To radim iz svog gušta, ne volim o tome pričati u javnosti. Ne radim to da bih se hvalio. Imam jedno dijete iz Slavonije čiji je otac poginuo u ratu prije nego što se on rodio u Vukovaru. Taj momak kojeg ja doživljavam kao dijete ima 27 godina. Otpratio sam ga od trećeg mjeseca života do danas kada je doktor, on je moj ponos”, rekao je Rađa i dodao kako ima još ljudi kojima je pomagao na razne načine. Od plaćanja operacija i liječenja u Americi, ali i pomaganja djeci prilikom školovanja.

Rađa je ispričao i zanimljiv detalj vezan uz hrvatskog generala Antu Gotovinu. Naime, odlučio ga je posjetiti dok je Gotovina bio u Haagu.